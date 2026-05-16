Rời nội đô TP.HCM: Chọn công viên sinh thái hay nghỉ dưỡng đô thị biển?

Nội đô ngột ngạt đang đẩy người dân TP.HCM ra các vùng ven giàu giá trị sinh thái.

Rời trung tâm để tìm chốn an cư mới: Tây Bắc và Đông Nam là điểm đến

Nhìn dòng xe cộ hỗn loạn chen chúc phía dưới qua cửa sổ căn hộ cao cấp ở phường Sài Gòn, chị Lan Phương, 38 tuổi, giảng viên đại học, thở dài: "Mỗi sáng đưa con đi học 3km, rồi vòng lên cơ quan thêm 10km, nhanh cũng hết 1 tiếng. Mỗi ngày ra đường như lao vào trận chiến".

Trong khi đó, ông Hoàng Bửu, 65 tuổi, một doanh nhân xây dựng đã nghỉ hưu, lại đang tính bán căn nhà 150m² gần sông Sài Gòn. "Khu Thảo Điền vốn dĩ đắt đỏ, nhưng mà hay ngập lụt, kẹt xe nên đôi khi tôi thấy chất lượng sống không tương xứng với giá trị tài sản. Đến tuổi này, tôi cần nơi ở mang đến cho 2 vợ chồng sự trong lành và an tâm tuyệt đối", ông cho biết.

Hai con người, hai thế hệ, nhưng cùng một quyết định: rời bỏ trung tâm để tìm một nơi an cư khiến họ được sống tốt hơn, an tâm hơn.

Chị Lan Phương hiểu rõ chuyển nhà không chỉ là chuyển chỗ ở, mà thay đổi cả lối sống. Do đó, không thể cảm tính mà phải cân nhắc mức độ phù hợp với tất cả thành viên trong gia đình. Sau khi tìm hiểu kỹ, chị đang chú ý đến dự án Vinhomes Sài Gòn Park ở phía Tây Bắc thành phố.

“Là người làm giáo dục, từng du học tại Singapore nên tôi bị thu hút bởi định hướng đô thị tri thức của dự án giống như khu One-North rất nổi tiếng ở đảo quốc sư tử. Đây sẽ là nơi hội tụ của cộng đồng tri thức văn minh mà gia đình tôi có thể chia sẻ nhiều điểm chung”, chị nói.

Chồng chị, anh Lê Dũng thì lại kỳ vọng lớn vào hệ thống 36 trường học tại đây: "Hai năm nữa con nhỏ của tôi vào lớp 1, con lớn lên lớp 6. Tôi thích thú với ý tưởng con đi bộ 3 phút là đến Vinschool. Nếu ở đây thì 10 - 15 năm tới có lẽ chúng tôi không cần lo tìm trường học tốt cho con”.

Bên cạnh giá trị tri thức, Vinhomes Sài Gòn Park còn ôm trọn vào lòng hơn 100 công viên tiện ích nội khu cùng hàng chục km kênh sinh thái bao quanh. Ở đó, mọi thành viên đều tìm thấy "tần số" của riêng mình: người già có không gian tĩnh tại của Zen Park, người trẻ năng động tại Global Park. Và tất cả cùng tận hưởng một “đặc quyền xa xỉ” giữa thời đại 4.0: sự tĩnh lặng của tâm hồn giữa không gian xanh rộng hàng trăm ha.

Nếu Tây Bắc là nơi tri thức hội tụ, thì phía Đông Nam thành phố với Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ là nơi những căn biệt thự biển đón bình minh sớm nhất Sài Gòn, nơi nhiệt độ thấp hơn trung tâm 2-3 độ C và mỗi ngày đều như một kỳ nghỉ dưỡng tại gia.

“30 năm làm việc chỉ biết văn phòng kín bưng và công trường bặm. Tôi muốn 15-20 năm cuối đời được sống gần biển”, ông Bửu chia sẻ về ước mơ tuổi già. “Thay vì nghe tiếng còi xe thì mỗi sáng vợ chồng tôi sẽ nghe tiếng sóng vỗ. Đó mới là cuộc sống chứ!”.

Với hồ Lagoon 800 ha, bến du thuyền, hệ thống sân golf, nhà hát lớn nhất Đông Nam Á, công viên VinWonders, Vincom Mega Mall… vợ chồng ông Bửu rồi đây sẽ có cơ hội trải nghiệm một cuộc sống như nghỉ dưỡng: sáng dạo bộ bờ biển, chiều chơi golf rồi thưởng trà nhìn hoàng hôn, tối đi nghe nhạc hoặc đi spa, mua sắm…

Ngày nay, những người giàu muốn “bỏ phố về biển” như gia đình ông Bửu ngày càng nhiều. Họ không thiếu nhà, không thiếu đất nhưng đang thiếu một nơi ở vừa gần gũi thiên nhiên vừa có tiêu chuẩn sống cao cấp. Và nhìn khắp khu vực phía Nam lúc này chỉ có siêu đô thị all-in-one như Vinhomes Green Paradise Cần Giờ mới giải quyết được bài toán này.

Tây Bắc hay Đông Nam đều dễ dàng chạm đến chỉ sau một chuyến metro

Chọn rời trung tâm thành phố để về Tây Bắc hay xuống phía Đông Nam, thì với chị Phương và ông Bửu đều không phải là sự đánh đổi. Bởi khi muốn họ đều có thể dễ dàng có mặt tại Sài Gòn hoa lệ mà mình đã quen thuộc chỉ sau chưa đầy 30 phút.

Từ Hóc Môn, chị Phương sẽ chỉ mất thời gian nghe 3-4 bài hát để metro số 2 đến được ga Bến Thành. Cuối tuần, gia đình chị vẫn có thể vào trung tâm gặp bạn bè, ăn tối ở phố Nguyễn Huệ. “Chỉ khác là ngồi metro thay vì lái xe, vừa đọc sách vừa di chuyển, về nhà không mệt mỏi”, chị Phương dự tính.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ sẽ giúp 2 đứa cháu của ông Bửu, dễ dàng tới thăm ông bà. “13 phút ngồi metro là con cháu tới, vừa thư giãn vừa đoàn tụ. Sau đó, tôi sẽ dẫn chúng đi chơi VinWonders hoặc ra biển hồ Lagoon tắm”, ông Bửu hào hứng.

Theo PGS.TS Lưu Đức Hải - Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng, các tuyến metro đang kiến tạo nên một lối sống mới. Khoảng cách di chuyển được đo lường bằng số phút đi bộ thay vì kilomet, và ô nhiễm môi trường sẽ nhường chỗ cho các hành lang xanh.

Sự xuất hiện của hai siêu đô thị Vinhomes ở hai cực Tây Bắc - Đông Nam đã tái định vị chuẩn mực sống mới cho người dân TP.HCM. Dù lựa chọn đi về phía Tây Bắc hay hướng xuống phía Đông Nam, thì điều những người như ông Bửu, chị Phương có được đều là không gian để thở, để sống, để là chính mình. Với họ, rời bỏ trung tâm, không phải là sự lùi bước về đẳng cấp, ngược lại, đó còn là sự nâng cấp về chất lượng sống lâu dài.

Tác giả: Thu Loan

Nguồn tin: vietnamnet.vn