Trước nay, chuyện vợ chồng giận dỗi nhau vốn là chủ đề muôn thuở. Nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, hễ có "sự vụ" nào chia sẻ lên mạng xã hội là lập tức thu hút cư dân mạng. Minh chứng là câu chuyện giận dỗi hài hước của một cặp đôi vừa lan truyền trên mạng xã hội cách đây ít giờ.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Giận dỗi, vợ đạp xe 20km bỏ về ngoại giữa khuya, anh chồng liền có hành động bất ngờ phía sau lưng

Đoạn clip do chính người chồng trong câu chuyện chia sẻ trên mạng xã hội TikTok với tiêu đề: "Dỗi chồng đạp xe đạp 20km về nhà". Có thể thấy trong đoạn clip là khung cảnh đường xá xung quanh tối om, chỉ có vài phương tiện qua lại. Phía trước ôtô là hình bóng một người phụ nữ đang đạp xe phăng phăng, bất chấp trời tối đen như mực.

Có lẽ vì một lý do nào đó mà hai vợ chồng mâu thuẫn, giận dỗi nhau, tức giận quá người vợ bỏ về nhà ngoại. Nhưng theo chia sẻ, do xe máy để ở xưởng, trong nhà chỉ còn mỗi xe đạp và ô tô. Trong khi vợ lại không lái được ô tô nên đã bất chấp lôi "con ngựa sắt" còn lại lao ra đường.

...



Sau hồi nài nỉ mãi không được, người chồng đành luống cuống đánh xe ra đuổi theo vợ. Nhưng vợ vẫn còn vô cùng tức giận, cuối cùng người đàn ông chỉ ngậm ngùi đi đằng sau... soi đèn để vợ đạp xe cho an toàn.

Không biết mâu thuẫn giữa cặp đôi căng thẳng thế nào nhưng câu chuyện trên sau khi chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự thích thú của cộng đồng mạng. Ai nấy đều "dở khóc dở cười" trước hành động của ông chồng. Nhiều ý kiến cho rằng hành động soi đèn để vợ đạp xe 20km của anh như "đổ dầu vào lửa", chỉ khiến vợ càng tức giận hơn mà thôi.



Song, số khác lại đồng cảm khẳng định anh chồng thực sự rất yêu vợ, bằng chứng là dù giận vợ nhưng vẫn anh lặng lẽ đi phía sau soi đèn để bảo vệ vợ. Như vậy đủ để thấy anh yêu thương và quan tâm vợ nhường nào.

Hiện, chẳng biết anh chồng đã dỗ vợ hết giận chưa, song câu chuyện trên vẫn đang thu hút đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn