Doanh nghiệp nào sẽ thực hiện dự án khu dân cư Quán Tre tại Hà Tĩnh?

Tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Quán Tre. Ảnh minh họa

Theo đó, doanh nghiệp trúng thầu thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Bất động sản Hoạnh Tài.

Nhà đầu tư trúng thầu chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo nội dung được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 22/5/2025 của UBND tỉnh và hồ sơ mời thầu được phê duyệt tại Quyết định số 3227/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo cam kết trong hồ sơ dự thầu và theo quy định của pháp luật.

Tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Dự án Khu dân Quán Tre được triển khai tại thôn Phú Quý, xã Bùi La Nhân, huyện Đức Thọ (nay là xã Đức Quang), tỉnh Hà Tĩnh. Dự có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 105,6 tỷ đồng; diện tích đất sử dụng khoảng 93.830,3m2.

Mục tiêu đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu đất ở cho nhân dân trên địa bàn; tạo dựng quỹ đất ở với hạ tầng đồng bộ, hoàn thiện đáp ứng nhu cầu của người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới; sử dụng và khai thác tốt tài nguyên đất trong khu vực dự án; góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Trong một diễn biến khác có liên quan, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (nay là xã Can Lộc), tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, nhà đầu tư trúng thầu thực hiện dự án là Công ty Cổ phần đầu tư Đức Tuấn.

Dự án Khu đô thị mới tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (nay là xã Can Lộc), có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 1.363 tỷ đồng, với quy mô diện tích sử dụng đất lên tới 404.001 m2.

Thời gian thực hiện dự án được xác định là trong vòng 5 năm, tính từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất hoặc cho thuê đất.

Dự án hướng đến phát triển một khu đô thị đồng bộ, hiện đại, bao gồm nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ. Cụ thể, dự án sẽ cung cấp 132 căn nhà ở liền kề và biệt thự đã xây thô, hoàn thiện mặt ngoài; 544 lô đất nền đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ để người dân tự xây dựng nhà ở.

Bên cạnh đó, dự án còn bao gồm các hạng mục như khu thương mại - dịch vụ cao 4 tầng, khu hỗn hợp thương mại - văn phòng cao 11 tầng, khu thể thao đa chức năng và một trường mầm non phục vụ nhu cầu của cư dân trong khu đô thị.

Tác giả: Lê Lê

Nguồn tin: thanhnienviet.vn