Hà Tĩnh: Siết chặt kỷ cương trách nhiệm, không để dân "mòn mỏi" chờ hồi âm đơn thư

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định tiếp dân định kỳ tháng 5. Ảnh: T.D

Nhận diện những "nút thắt" từ cơ sở

Theo số liệu báo cáo từ Ban Tiếp công dân tỉnh Hà Tĩnh, tính từ ngày 10/4 đến 10/5/2026, toàn tỉnh đã tiếp nhận và xử lý 143 đơn thư, trong đó có đến 128 đơn (chiếm 89,5%) liên quan trực tiếp đến lĩnh vực đất đai, bồi thường và giải phóng mặt bằng. Điều này cho thấy công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại một số địa phương như phường Thành Sen, xã Tiên Điền, xã Đồng Lộc vẫn đang tiềm ẩn nhiều phức tạp, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn từ các cơ quan thanh tra, chuyên môn.

Tại phiên tiếp dân ngày 15/5, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đã trực tiếp đối thoại với nhiều công dân. Điểm chung của các vụ việc khiếu nại, kiến nghị lần này là sự kéo dài do quy trình phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương còn lỏng lẻo. Điển hình như vụ việc của công dân Phạm Xuân Kiểm (phường Hà Huy Tập) liên quan đến thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dù đã có chỉ đạo từ tháng 9/2025, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, buộc người dân phải tiếp tục gửi đơn đến cấp tỉnh.

Công dân Phạm Xuân Kiểm (giữa, phường Hà Huy Tập) trình bày tại phiên tiếp. Ảnh: T.D



Thẳng thắn chỉ tên những đơn vị chậm trễ

Báo cáo của Ban Tiếp công dân tỉnh Hà Tĩnh đã "điểm mặt chỉ tên" các địa phương: Xã Đông Kinh liên quan đến vụ việc 14 công dân phản ánh về tình trạng tích tụ ruộng đất. Dù Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đôn đốc từ tháng 3/2026, nhưng đến nay địa phương này vẫn chưa có báo cáo dứt điểm. Thậm chí, phương án xử lý của xã bị đánh giá là chưa sát thực tế, chưa tổ chức đối thoại để nắm bắt tâm tư người dân, dẫn đến nguy cơ khiếu kiện tập thể kéo dài.

3 công dân xã Kỳ Văn tại phiên tiếp. Ảnh: T.D

Tương tự, tại phường Phúc Trạch, vụ việc của ông Phạm Quang Vinh kéo dài từ năm 2025 vẫn đang nằm trong danh sách "chưa giải quyết xong". Sự chậm trễ này không chỉ gây ảnh hưởng về quyền lợi người dân mà còn làm giảm hiệu lực thi hành của các văn bản chỉ đạo từ UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Quyết liệt giải quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật

Kết luận tại phiên tiếp dân tháng 5, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị không được trả lời công dân một cách chung chung, mọi phản ánh phải được phản hồi bằng văn bản rõ ràng, căn cứ theo đúng trình tự, thời gian luật định.

Đối với những vụ việc trọng điểm tại các khu kinh tế, như kiến nghị của công dân xã Kỳ Thượng về bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp tại Dự án Cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng, Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu chính quyền địa phương phải công khai minh bạch các chính sách đã thực hiện. "Phải bảo vệ quyền lợi hợp pháp của dân, nhưng cũng phải kiên quyết tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận với các chủ trương phát triển của tỉnh", ông Phan Thiên Định nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định lắng nghe người dân trình bày. Ảnh: T.D



Cũng trong tháng qua, sự vào cuộc của Thanh tra tỉnh với 17 vụ việc được giao (đã có kết quả 7 vụ việc, còn 10 vụ đang trong kỳ báo cáo) cho thấy một nhịp độ làm việc khẩn trương của ngành Thanh tra trong bối cảnh chính quyền 2 cấp.

Việc siết chặt kỷ cương trách nhiệm của người đứng đầu trong phiên tiếp dân tháng 5/2026 chính là bước đi cần thiết để Hà Tĩnh khơi thông những nguồn lực đang bị "treo" bởi đơn thư khiếu nại.

Tác giả: Lê Hữu Chính

Nguồn tin: Báo Thanh Tra