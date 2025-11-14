ĐT Malaysia quyết giành vé dự Asian Cup 2027 bất chấp lệnh trừng phạt

Đội trưởng ĐT Malaysia - Dion Cools khẳng định toàn đội cần gác lại mọi ồn ào liên quan đến án phạt của FIFA để dồn toàn lực cho trận tái đấu Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.

Dion Cools quyết tâm cùng ĐT Malaysia giành vé dự Asian Cup 2027 bất chấp lệnh trừng phạt từ FIFA. (Ảnh: FAM)



Thời gian chuẩn bị cho trận đấu đã bị bao trùm bởi thông tin FIFA trừng phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel do liên quan đến sai phạm hồ sơ.

Ủy ban kháng cáo của FIFA đã giữ nguyên án phạt: FAM bị phạt 350.000 CHF, trong khi mỗi cầu thủ nhận án phạt 2.000 CHF kèm theo lệnh cấm thi đấu 12 tháng trên mọi mặt trận.

...

“Những gì chúng tôi có thể kiểm soát thì sẽ kiểm soát. Mục tiêu lớn nhất của đội là giành vé dự Asian Cup 2027. Chúng tôi phải thắng Nepal. Đội bóng có đủ chất lượng để cạnh tranh với các đội hàng đầu châu Á. Điều quan trọng là phải làm việc chăm chỉ, tập luyện nghiêm túc và hoàn thành nhiệm vụ do ban huấn luyện đề ra”, Dion Cools chia sẻ trước thềm trận đấu quan trọng với ĐT Nepal.

Trước những rắc rối ngoài sân cỏ, hậu vệ 29 tuổi kêu gọi toàn đội giữ vững tinh thần: “Chúng tôi biết mọi chuyện nhưng trong đội không ai bàn quá nhiều. Công việc của chúng tôi là tập luyện và thi đấu. Bầu không khí tập luyện rất tốt, ai cũng có chung tinh thần là thắng trận tiếp theo”.

Sau 4 lượt trận, ĐT Malaysia đang dẫn đầu bảng F với 12 điểm tuyệt đối, sau các chiến thắng trước Nepal (2-0), Việt Nam (4-0) và Lào (3-0, 5-1). Dion Cools và các đồng đội đặt mục tiêu khép lại chiến dịch vòng loại với việc giữ thành tích bất bại khi tái đấu Nepal.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV