Truyền thông Malaysia sốt ruột với án phạt từ FIFA

Án phạt của FIFA vẫn chưa được công bố sau khi LĐBĐ Malaysia (FAM) kháng cáo liên quan đến việc 7 cầu thủ nhập tịch khi chưa đủ điều kiện. Ban đầu, quyết định chính thức của FIFA được cho là sẽ công bố vào ngày 30/10 nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có thông tin.

Truyền thông Malaysia khá sốt ruột với án phạt của FIFA liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch (Ảnh: Hải Hoàng)

Theo NST đến thời điểm hiện tại, FAM vẫn chưa nhận được thông báo chính thức từ FIFA liên quan đến vụ việc. Các CĐV Malaysia đang tỏ ra khá sốt ruột khi phải chờ đợi phán quyết cuối cùng liên quan đến vụ việc.

Dù chưa có phán quyết cuối cùng nhưng cơ hội để bóng đá Malaysia thoát khỏi án phạt của FIFA là rất thấp. Gần đây, truyền thông Argentina đã đưa ra thông tin về hồ sơ của Facundo Garces, một trong những cầu thủ nhập tịch của Malaysia phải nhận án phạt.

Theo đó, ông nội Facundo Garces sinh ra tại Argentina thay vì ở Malaysia như giấy tờ được đưa ra trước đó để nhập tịch.

AFC hiện chưa đưa ra án phạt với FAM liên quan đến sự việc khi chờ đợi phán quyết cuối cùng của FIFA, cũng như chờ đợi FAM có đưa sự việc lên Toà án Thể thao Quốc tế (CAS). AFC dự kiến sẽ đưa ra án phạt nếu có muộn nhất vào ngày 31/3/2026.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV