Khi nào Malaysia nhận quyết định xử thua tuyển Việt Nam?

Malaysia cầm chắc việc bị xử thua tuyển Việt Nam - Ảnh: ANH TUẤN

Tối 3-11 (giờ Việt Nam), FIFA đã ra phán quyết về vụ kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Theo đó, FIFA sẽ giữ nguyên án phạt với bóng đá Malaysia.

Điều này đồng nghĩa với việc FAM sẽ tiếp tục nhận thêm án phạt từ AFC, xoay quanh những trận đấu có sự góp mặt của những cầu thủ nhập tịch trái phép.

Cụ thể, đó là 2 trận Malaysia thắng Nepal 2-0 (ngày 25-3) và thắng Việt Nam 4-0 (10-6) ở vòng loại Asian Cup 2027. Vì Asian Cup là giải đấu của AFC, quyết định xử phạt sẽ do AFC đưa ra.

Trong một tuyên bố ban đầu khi FIFA lần đầu công bố xử phạt Malaysia, Tổng thư ký AFC, ông Windsor John (một người Malaysia) từng ám chỉ việc có thể không xử phạt tuyển Malaysia.

Tuyên bố này của ông Windsor John nhận chỉ trích dữ dội từ dư luận. Và không lâu sau đó, vị Tổng thư ký của AFC phải đăng đàn thừa nhận khả năng sẽ "trừ điểm Malaysia ở vòng loại Asian Cup" nếu họ thực sự có tội.

Theo thông lệ, việc sử dụng cầu thủ không hợp lệ sẽ dẫn đến bị xử thua 0-3 trong các trận đấu mà những cầu thủ này góp mặt.

Đến ngày 30-10, ông Windsor John lại đưa ra một thông báo mới, cho biết AFC sẽ sẵn sàng xử phạt tuyển Malaysia ngay sau khi Ủy ban Kháng cáo FIFA đưa ra phán quyết.

Với tuyên bố này, AFC có thể sẽ xử phạt bóng đá Malaysia ngay từ hôm nay (4-11). Dù vậy, đây mới chỉ là một khả năng, bởi trước đó ông Windsor John từng cho biết AFC có thể chờ đến khi FAM kháng cáo lên CAS.

...

Theo quy định, FAM có 10 ngày để yêu cầu phán quyết đầy đủ bằng văn bản. Sau khi nhận được thông báo, phía FAM có 21 ngày để kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao (CAS).

Quá trình xử lý của CAS có thể kéo dài 1 - 4 tuần. Tức vụ việc có thể phải kéo dài đến tháng 1 năm sau.

Về lý thuyết, kể cả khi AFC thông báo xử phạt tuyển Malaysia vào lúc này, quyết định cũng chỉ có hiệu lực sau khi CAS ra kết luận. Nếu FAM đảo ngược được tình thế, tất nhiên họ sẽ thoát án phạt từ AFC.

Mặt khác, cũng có thể FAM sẽ quyết định nhận tội, không đưa vụ việc lên CAS. Đây là điều mà truyền thông, giới chuyên môn làng bóng đá Malaysia kêu gọi, bởi họ không muốn FAM kéo dài vụ bê bối này thêm nữa.

Trong trường hợp đó, AFC có thể xử phạt Malaysia, và án phạt sẽ có hiệu lực ngay lúc này.

Hiện tại Malaysia đang dẫn đầu bảng F ở giai đoạn 3 vòng loại Asian Cup 2027 với 12 điểm, nhiều hơn Việt Nam 3 điểm.

Dù vậy, tình thế sẽ hoàn toàn đảo ngược nếu Malaysia bị xử thua cả 2 trận thắng Nepal và Việt Nam trước đó. Nếu điều này xảy ra, Malaysia sẽ chỉ còn 6 điểm, trong khi Việt Nam có 12 điểm, cùng thành tích đối đầu áp đảo.

Tác giả: Huy Đăng

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ