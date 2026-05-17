Dông lốc dữ dội trong đêm khiến 2 tàu cá bị nhấn chìm ở Thanh Hóa

Ngày 17/5, thông tin từ UBND phường Ngọc Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, một trận dông lốc kèm mưa lớn bất ngờ quét qua địa bàn phường vào rạng sáng cùng ngày đã khiến nhiều tàu thuyền đứt dây neo, trôi tự do. Trong đó, hai tàu cá của ngư dân địa phương đã bị sóng biển nhấn chìm tại khu vực cửa Lạch Ghép.

Cụ thể, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 17/5, khi người dân địa phương đang chìm trong giấc ngủ, một vùng thời tiết xấu với mưa lớn và dông gió dữ dội bất ngờ ập xuống vùng biển Lạch Ghép.

Sóng biển dâng cao kết hợp với gió giật mạnh đánh dồn dập vào khu vực neo đậu phương tiện, làm đứt hàng loạt dây neo của các tàu cá đang tránh trú tại đây. Các phương tiện mất kiểm soát, nhanh chóng bị dòng nước xiết đẩy trôi tự do ra phía cửa lạch.

Lực lượng chức năng cùng ngư dân khẩn trương trục vớt các tàu bị chìm.

Trong cơn cuồng phong, hai tàu cá làm nghề lưới kéo có chiều dài 12,5m đã bị sóng dữ bủa vây và nhấn chìm hoàn toàn. Các phương tiện gặp nạn được xác định là tàu cá mang số đăng ký TH-1434-TS do ông Lê Ngọc Bính làm chủ và tàu cá mang số đăng ký TH-81571-TS do ông Bùi Văn Tùng làm chủ. Cả hai chủ tàu đều là ngư dân trú tại tổ dân phố Thanh Bình, phường Ngọc Sơn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng phường Ngọc Sơn lập tức kích hoạt hệ thống cứu hộ cứu nạn, nhanh chóng tiếp cận hiện trường để ứng phó. Nhờ công tác phối hợp ứng cứu kịp thời và tinh thần khẩn trương của các lực lượng cùng bà con hàng xóm, vụ tai nạn đường thủy may mắn không gây thiệt hại về người.

Hiện tại, lực lượng chức năng cùng đông đảo các tàu cá của ngư dân xung quanh đang tích cực bám biển triển khai các biện pháp cứu hộ, phối hợp chặt chẽ để trục vớt và kéo các phương tiện bị chìm lên bờ nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản cho hai hộ gia đình gặp nạn.

Trước diễn biến thời tiết còn nhiều phức tạp, chính quyền địa phương cũng đưa ra khuyến cáo các chủ tàu thuyền trên địa bàn cần chủ động kiểm tra, gia cố hệ thống neo đậu, theo dõi sát sao dự báo thời tiết để có phương án bảo vệ an toàn cho người và phương tiện trong mùa mưa bão.

Tác giả: Thành Phan

Nguồn tin: Báo Công Lý