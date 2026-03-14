Hà Tĩnh vẫn còn 26 tàu cá có nguy cơ cao vi phạm quy định IUU

Đến ngày 9/3, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cho biết, đến thời điểm hiện tại, tàu cá có nguy cơ cao vi phạm quy định khai thác bất hợp pháp trên địa bàn Hà Tĩnh là 26 tàu cá. Trong đó, 2 tàu hết hạn giấy phép, 24 tàu hết hạn đăng kiểm và 4 tàu hết hạn nhưng chưa cấp lại giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thông tin từ Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh cho biết, để phục vụ công tác quản lý, tránh nguy cơ tàu cá tham gia khai thác bất hợp pháp IUU, tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động cập nhật, đối chiếu thông tin liên quan đến tàu cá trên hệ thống VNFishbase để đối soát, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (VNeID). Qua đó, nhằm định danh chính xác, cập nhật đầy đủ thông tin tàu cá, chủ sở hữu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý tàu cá và kiểm soát tàu cá ra vào cảng theo từng chuyến biển.

Công an xã ven biển tại Hà Tĩnh tặng cờ Tổ quốc, tuyên truyền ngư dân tuân thủ quy định trong khai thác thủy hải sản.



Đến nay, Hà Tĩnh có 3.900 tàu cá đã được đăng ký, cập nhật lên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase), cơ bản các tàu cá hoạt động vùng khơi lắp đặt thiết bị VMS; không có trường hợp vượt ranh giới cho phép trên biển, không có tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài.

Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về IUU được triển khai đồng bộ, nghiêm túc. Năm 2025, 56 tàu cá vi phạm về VMS (thiết bị giám sát hành trình) đã được lập hồ sơ xử lý; trong đó, 23 trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 747,5 triệu đồng.

Để sẵn sàng cho đợt thanh tra của EC, chung tay gỡ “thẻ vàng” IUU, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh chỉ đạo Cục Thủy sản và Kiểm ngư cập nhật và đăng tải kịp thời danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm quy định khai thác thuỷ sản bất hợp pháp. Đồng thời đề nghị các xã, phường ven biển hỗ trợ tuyên truyền, kiểm tra, xử lý theo quy định.

Cùng với đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo lực lượng Biên phòng tuyến biển tăng cường kiểm tra tàu cá trước khi xuất lạch; tuyệt đối không cho tàu cá ra khơi hoạt động khai thác thủy sản khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Đầu tháng 3/2026, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có văn bản, phối hợp với các tỉnh Gia Lai, Nghệ An, Thanh Hóa và Ninh Bình, rà soát và đối chiếu lại thông tin liên quan đến 10 tàu cá đã bán cho người dân trên địa bàn các nói trên. Nguyên nhân, đến nay Hà Tĩnh vẫn chưa nhận được thông tin về tình trạng đăng ký, quản lý hiện tại của các tàu cá đã bán cho các địa phương để tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn và phòng ngừa tình trạng tàu cá của tỉnh Hà Tĩnh đã xóa đăng ký do bán ra ngoài tỉnh nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký lại theo quy định, dẫn đến nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật về thủy sản và các quy định về chống khai thác IUU.

Cùng với đó, Hà Tĩnh cũng liên tiếp thông báo, cảnh báo về các tàu cá không đủ điều kiện theo quy định được phép ra khơi. Mới đây nhất, ngày 4/2 Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh tiếp tục có văn bản gửi UBND xã Nghi Xuân thông báo về việc tàu cá đã hết hạn đăng kiểm của ông Trần Đình Diện, số đăng ký HT-96879-TS. Trước đó, tàu cá này cũng đã bị phát văn bản yêu cầu chủ tàu khẩn trương thực hiện cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá nhưng không được phản hồi. Tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu địa phương tuyệt đối không để tàu cá ra khơi tham gia hoạt động thủy sản khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Hồi đầu năm, tiếp nhận thông tin từ Cục Thủy sản và Kiểm ngư, tàu cá mang số đăng ký HT-96879-TS, chủ tàu là Công ty TNHH Tân Tân Phú do ông Trần Đức Úy làm người đại diện, địa chỉ thường trú thôn An Tiên, xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh mất kết nối VMS nhiều ngày, ngành chức năng Hà Tĩnh đã vào cuộc, làm việc với chủ tàu và xác định, trong thời gian mất kết nối tàu vẫn hoạt động bình thường, không có dấu hiệu hỏng hóc và trong thời gian này tàu đã 3 lần chuyến biển. Quá trình làm việc, cơ quan chức năng đã xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngư dân Hà Tĩnh phấn khởi chấp hành quy định khai thác thủy hải sản trên biển.



Được biết, trong thời gian này, Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) bắt đầu triển khai kiểm tra lần thứ 5 tại Việt Nam về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Đoàn EC bắt đầu đến Việt Nam từ ngày 10/3, mục tiêu của đợt kiểm tra lần này nhằm đánh giá kết quả triển khai các khuyến nghị của EC tại thông báo cảnh báo "thẻ vàng" của EC từ năm 2017.

Trong đó, tập trung vào kiểm tra kết quả thực hiện các khuyến nghị của đoàn thanh tra của EC lần 4 vào tháng 10/2023 để đưa ra kết luận có thể gỡ bỏ được cảnh báo "thẻ vàng" đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam hay không. 5 nhóm khuyến nghị sẽ được kiểm tra gồm khung pháp lý; quản lý đội tàu; theo dõi, kiểm soát và giám sát tàu cá; truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác; thực thi pháp luật và xử lý vi phạm theo đúng các khuyến cáo của EC.



