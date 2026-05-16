Bắt tạm giam nữ giám đốc nhà xe Vân Anh nổi tiếng ở Thanh Hóa

Ngày 15-5, tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng 3 - VKSND tỉnh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Vân Anh, Giám đốc Nhà xe Vân Anh, và Nguyễn Thị Thanh Ngần về tội "Trốn thuế".

Cơ quan tố tụng thi hành các lệnh khởi tố, bắt tạm giam nữ giám đốc nhà xe Vân Anh - Trịnh Thị Vân Anh (áo trắng) . Ảnh: VKSND tỉnh Thanh Hóa



Theo tài liệu điều tra ban đầu, Công ty TNHH Du lịch và Vận tải Vân Anh (địa chỉ tại số 3 Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải hành khách tuyến Thanh Hóa - Hà Nội và ngược lại.

Trong quá trình nhà xe nổi tiếng ở Thanh Hóa này hoạt động, năm 2024 - 2025, Trịnh Thị Vân Anh (SN 1983; giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty) đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh Ngần (SN 1982, ngụ phường Hạc Thành; kế toán trưởng) thực hiện việc theo dõi doanh thu ngoài sổ sách, chuyển tiền về tài khoản cá nhân và xuất hóa đơn giá trị gia tăng thấp hơn doanh thu thực tế nhằm trốn nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

...

Tổng số tiền thuế bị thất thoát theo tài liệu điều tra xác định là hơn 34,6 tỉ đồng.

Đến ngày 23-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Trốn thuế". Ngày 1-5, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Thanh Ngần, đề nghị VKSND tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan điều tra cung cấp, Phòng 3 - VKSND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định phê chuẩn.

Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh



Nguồn tin: Báo Người Lao Động

