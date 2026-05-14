Đi làm đồng giữa mưa dông, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Ngày 13/5, lãnh đạo UBND xã Quế Phước (TP. Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người dân bị sét đánh tử vong khi đang đi làm đồng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, trong lúc làm việc ngoài đồng giữa thời điểm thời tiết xuất hiện mưa dông, chị V.T.X (51 tuổi) bất ngờ bị sét đánh gục tại chỗ.

Chính quyền địa phương cùng người dân hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về lo hậu sự.


Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng trình báo chính quyền địa phương và hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường. Tuy nhiên, nạn nhân đã không qua khỏi.

“Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân đưa nạn nhân về nhà để thực hiện an táng”, lãnh đạo UBND xã Quế Phước thông tin.

Hiện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Tác giả: Thuý Nguyễn

Nguồn tin: Báo Công Lý

