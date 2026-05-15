Đất sản xuất bị vùi lấp, nông dân gặp khó

Có mặt tại khu vực chân núi Động Thạch (thôn Lạc Tiến, xã Kỳ Xuân), chúng tôi ghi nhận khối lượng lớn đất đá, cây cối đã bị các đợt thiên tai từ năm 2025 làm sạt lở, vùi lấp với chiều dài hàng trăm mét, rộng khoảng 30-70m.

Ông Phạm Văn Thuận (55 tuổi, trú thôn Lạc Tiến) cho biết, trước đây tại khu vực này có đất sản xuất và tuyến mương Ba Hố dẫn nước từ khe núi phục vụ tưới tiêu cho các cánh đồng ở hạ du. Tuy nhiên, đợt sạt lở từ năm 2025 đã làm đất đá tràn xuống, vùi lấp hết. Từ đó đến nay, việc sản xuất gặp khó khăn, nhất là thiếu nước tưới nên ruộng đồng bị khô hạn nghiêm trọng.

Đất đá trên núi Động Thạch sạt lở, vùi lấp đất sản xuất và mương Ba Hố

Theo ông Thuận, gia đình có gần 2ha ruộng lúa bị đất vùi lấp dày từ 70cm đến hơn 1m. Thời gian qua, đã thuê máy móc san gạt, cải tạo được hơn 1ha, số diện tích còn lại vẫn chưa thể khắc phục.

Ông Phạm Văn Thuận lo lắng vì đất ruộng bị vùi lấp, bỏ hoang

Bà Nguyễn Thị Hoa (59 tuổi, trú thôn Lạc Tiến) cũng bày tỏ lo lắng: "Ruộng lúa đã bị đất đá vùi lấp, bỏ hoang khiến cuộc sống gặp khó khăn. Để có thể tái sản xuất, cần phải đầu tư kinh phí thuê máy móc san gạt, cải tạo. Mong chính quyền và cơ quan chức năng hỗ trợ, cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp".

Bà Nguyễn Thị Hoa đứng trên phần đất ruộng đã bị vùi lấp

Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Kỳ Xuân Nguyễn Đình Hào cho biết, từ năm 2025, do ảnh hưởng thiên tai đã gây ra nhiều điểm sạt lở núi trên địa bàn, nhiều diện tích đất sản xuất của hơn 50 hộ dân bị vùi lấp, chủ yếu ở thôn Lạc Tiến.

Những diện tích bị vùi lấp nhẹ, còn khả năng phục hồi, địa phương vận động người dân huy động nhân lực, máy móc san gạt, cải tạo. Đối với những diện tích bị vùi lấp quá nặng, xã định hướng người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Đồng thời, địa phương sẽ trình cấp trên xem xét hỗ trợ một phần kinh phí để bà con sớm khôi phục sản xuất.

Tại xã Tri Lễ (tỉnh Nghệ An), các đợt thiên tai từ năm 2025 cũng khiến nhiều diện tích đất sản xuất bị vùi lấp, xói lở. Chủ tịch UBND xã Tri Lễ Lô Minh Điệp thông tin, xã có 34ha đất sản xuất của khoảng 40 hộ dân bị xói lở và vùi lấp, rất khó phục hồi nên bỏ hoang. Địa phương từng tính phương án hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng phù hợp, đồng thời cải tạo đất. Nhưng về lâu dài, đến mùa mưa lũ có khả năng tiếp tục bị xói lở, vùi lấp trở lại. Do đó, địa phương đã tổng hợp, báo cáo, đề xuất cấp trên hỗ trợ khắc phục theo hướng tìm các khu vực đất khai hoang mới để thay thế, giúp người dân ổn định sản xuất lâu dài.

Tác giả: Dương Quang

Nguồn tin: sggp.org.vn