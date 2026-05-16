Watkins rực sáng, Liverpool đối mặt nguy cơ mất vé Champions League

Aston Villa đã xuất sắc giành vé dự Champions League mùa tới



Trên sân Villa Park, Aston Villa chơi bùng nổ với các bàn thắng của Morgan Rogers, John McGinn cùng cú đúp của Watkins. Trong khi đó, Liverpool chỉ có thể gỡ gạc nhờ hai pha lập công của đội trưởng Virgil van Dijk.

Đội bóng của HLV Unai Emery cho thấy phong độ cực cao ở giai đoạn quyết định mùa giải. Watkins tiếp tục là đầu tàu hàng công khi ghi tới 6 bàn trong 7 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, liên tục khiến hàng thủ Liverpool chao đảo bằng tốc độ và khả năng di chuyển.

Ngược lại, thất bại thứ 19 trên mọi đấu trường mùa này khiến Liverpool đứng trước nguy cơ văng khỏi top 5. Đoàn quân của HLV Arne Slot hiện đứng thứ 5 với 59 điểm nhưng đã đá nhiều hơn Bournemouth và Brighton một trận.

Cục diện cuộc đua vé Champions League vì thế trở nên cực kỳ căng thẳng. Brighton hiện kém Liverpool 6 điểm và còn trận gặp Leeds United, trong khi Bournemouth kém 4 điểm trước màn đối đầu Manchester City. Nếu cả hai đội cùng thắng ở vòng áp chót, Liverpool sẽ chịu áp lực rất lớn ở lượt cuối gặp Brentford trên sân Anfield.

Kịch bản xấu nhất với Liverpool là Bournemouth tiếp tục bám sát còn Brighton rút ngắn khoảng cách, buộc “Lữ đoàn đỏ” phải thắng Brentford mới tự quyết được số phận. Trong trường hợp mất điểm thêm một lần nữa, đội bóng vùng Merseyside hoàn toàn có nguy cơ bị đánh bật khỏi nhóm dự Champions League.

Không chỉ kết quả, những thống kê mùa này cũng cho thấy dấu hiệu sa sút nghiêm trọng của Liverpool. Họ đã thủng lưới 52 bàn tại Ngoại hạng Anh – thành tích tệ nhất của CLB trong kỷ nguyên Premier League dù mùa giải chưa kết thúc. Đội bóng của Arne Slot cũng để lọt lưới nhiều nhất giải từ các tình huống cố định.

Ở chiều ngược lại, Aston Villa đang đứng trước cơ hội khép lại mùa giải lịch sử. Ngoài suất Champions League, thầy trò Unai Emery còn chuẩn bị bước vào chung kết Europa League gặp Freiburg. Nếu đăng quang, đây sẽ là danh hiệu châu Âu đầu tiên của Aston Villa sau hơn 4 thập kỷ.

Tác giả: Tuấn Đông



Nguồn tin: Báo Văn Hóa

