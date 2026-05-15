Cảnh tượng trên bờ biển Đà Nẵng khiến nhiều người bất ngờ, nhận xét: Không tin vào mắt mình

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video ghi lại cảnh hàng chục cánh diều kích thước lớn tung bay bên bờ biển Đà Nẵng. Không phải những cánh diều nhỏ thường thấy, nhiều mô hình có hình dáng lạ mắt, màu sắc rực rỡ, mô phỏng các sinh vật đại dương như cá voi, bạch tuộc, tôm… khiến cả một khoảng trời ven biển như biến thành “thủy cung” giữa không trung.

Chính sự đối lập giữa không gian biển quen thuộc và những cánh diều khổng lồ đã khiến nhiều người bất ngờ. Không ít bình luận cho rằng “không tin vào mắt mình” khi biết khung cảnh này đang diễn ra ở Đà Nẵng, ngay tại khu vực bãi biển đông du khách.

Thực tế, đây không phải hoạt động tự phát, mà là trình diễn diều nghệ thuật trong khuôn khổ chương trình Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026. Theo Cổng thông tin du lịch Đà Nẵng, hoạt động diễn ra từ ngày 25/4 đến 2/5/2026, trong khung giờ 9h – 18h tại Công viên Biển Đông, với khoảng 30–50 cánh diều nghệ thuật có nhiều hình dáng, kích thước và màu sắc, tạo thành một “bức tranh động” trên nền trời biển.

Báo Đà Nẵng cũng ghi nhận hàng chục cánh diều với màu sắc, hình dáng, kích cỡ khác nhau tung bay trên biển trời thành phố, trong đó có những mô hình sinh vật biển như cá voi, bạch tuộc, tôm, tạo nên không gian bãi biển sống động và thu hút du khách chụp ảnh.

Hoạt động điểm nhấn của mùa du lịch biển

Theo Tuổi Trẻ, chương trình Khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026 có chủ đề “Mùa hè rực rỡ”, kéo dài 9 ngày, từ 25/4 đến 3/5, diễn ra tại Công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Mỹ Khê, Mỹ An, Nguyễn Tất Thành. Đây là sự kiện thường niên vào dịp lễ 30/4 – 1/5, nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch và tiếp tục khẳng định thương hiệu du lịch biển của thành phố bên sông Hàn.

Điểm đáng chú ý là hoạt động thả, trình diễn diều nghệ thuật không chỉ xuất hiện trong năm 2026. Năm 2023, Báo Đà Nẵng từng ghi nhận Lễ hội thả diều nghệ thuật diễn ra trong chương trình khai trương mùa du lịch biển, với sự tham gia của các câu lạc bộ diều Đà Nẵng, Hội An và một số câu lạc bộ quốc tế từ Thái Lan, Indonesia.

Đến năm 2024, mùa du lịch biển Đà Nẵng mang chủ đề “Sóng mùa hè” tiếp tục được tổ chức tại Công viên Biển Đông, kết hợp nhiều hoạt động cho du khách, trẻ em và môi trường. Năm 2025, Cổng thông tin du lịch Đà Nẵng cho biết hoạt động trình diễn thả diều nghệ thuật tại Công viên Biển Đông góp phần tạo không khí náo nhiệt, điểm check-in cho người dân, du khách trong dịp lễ 30/4 – 1/5, đồng thời gửi gắm thông điệp bảo vệ môi trường biển.

Đến Đà Nẵng dịp này có thể trải nghiệm gì?

Không chỉ có những cánh diều khổng lồ trên bầu trời, mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026 còn được thiết kế như một chuỗi trải nghiệm kéo dài cả ngày. Cổng thông tin du lịch Đà Nẵng cho biết chương trình năm nay có 19 hoạt động chính, trải dài từ Công viên Biển Đông đến bán đảo Sơn Trà. Trong đó có 5 hoạt động mới như Lễ hội Pizza Đà Nẵng 2026, trải nghiệm hành trình làm kem từ cây lúa Việt, Beach Water Games, trình diễn thể thao biển và Ngày hội Sơn Trà Walking Day.

Lễ hội Pizza độc đáo ở Đà Nẵng

Với du khách, lịch trình có thể bắt đầu bằng việc tắm biển, đi dạo Mỹ Khê, Mỹ An hoặc Phạm Văn Đồng vào buổi sáng; buổi chiều ghé Công viên Biển Đông để xem trình diễn diều nghệ thuật; tối thưởng thức ẩm thực, âm nhạc ven biển hoặc di chuyển về khu vực sông Hàn. Theo Cổng thông tin du lịch Đà Nẵng, chuỗi hoạt động dịp 30/4 – 1/5 còn có lễ hội ẩm thực, thể thao biển, hội thi cứu hộ, giải bơi vượt sóng, không gian trải nghiệm và chương trình âm nhạc nghệ thuật mỗi đêm.

Báo Đà Nẵng cũng thông tin dịp lễ năm nay có nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội phục vụ du khách, trong đó điểm nhấn là khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2026 tại Công viên Biển Đông, bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch. Chuỗi hoạt động bao gồm lễ hội diều, âm nhạc đêm, không gian ẩm thực, trình diễn thể thao biển, đại chiến súng nước, walking Sơn Trà, các hoạt động cộng đồng, bảo vệ môi trường và cứu hộ biển.

Tác giả: Thu Phương

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn