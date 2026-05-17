Rủ nhau đi tắm sông, 4 học sinh chết đuối thương tâm

Khu vực sông nơi 4 em học sinh tắm bị chết đuối - Ảnh: Người dân cung cấp

Tối 16-5, lãnh đạo UBND xã Hòa Mỹ, Đắk Lắk cho hay đã tìm thấy thi thể em học sinh cuối cùng vào khoảng 21h cùng ngày. Lực lượng chức năng đã bàn giao 4 thi thể cho thân nhân và địa phương để tổ chức mai táng.

Trước đó, ông Lê Xuân Hiếu, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, cho hay trên địa bàn vừa xảy ra vụ chết đuối thương tâm khiến 4 học sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng cùng ngày, 4 học sinh gồm N.A.H. (9 tuổi), N.G.B. (11 tuổi), N.B.P. (11 tuổi) và N.N.B. (14 tuổi, cùng trú tại xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm 1, xã Hòa Mỹ), đang học ở các trường tiểu học Hòa Mỹ Tây và THCS Tây Sơn, rủ nhau đến tắm sông Bánh Lái ở thôn Ngọc Lâm 1.

Trong khi tắm, 4 học sinh này không may bị nước cuốn chết đuối.

...

Chiều cùng ngày, người thân tìm kiếm các em, phát hiện đồ dùng các học sinh ở bờ sông. Biết các em đã gặp nạn, người dân trình báo cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm.

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Mỹ hôm nay là ngày nghỉ nên các em rủ nhau đi tắm sông. Các em học sinh đều có hoàn cảnh khó khăn như em N.A.H. (mồ côi cha); em N.B.P. và em N.N.B. là hai anh em ruột gia đình thuộc diện khó khăn; em N.G.B. cũng thuộc diện gia đình khó khăn.

Theo ông Hiếu, ngay sau khi nhận tin, chính quyền địa phương, công an, lực lượng cứu hộ cùng người dân đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân. Không khí tại khu vực xảy ra vụ việc bao trùm sự bàng hoàng, đau xót khi các em đều đang ở độ tuổi học sinh.

Tối 16-5 lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể học sinh bị chết đuối - Ảnh: MINH CHIẾN

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ