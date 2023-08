Đỏ mặt trước khoảnh khắc thí sinh lộ nội y tại chung khảo Miss Grand VN 2023

Tối 23/8, chung khảo Miss Grand Vietnam 2023 diễn ra sôi nổi với sự tranh tài cực căng thẳng của 44 cô gái tài sắc vẹn toàn. Đáng chú ý, tại phần thi dạ hội, thí sinh mang số báo danh 233 - Nguyễn Thị Cẩm Tú lại gây tiếc nuối khi bị tóm gọn khoảnh khắc hớ hênh trên sóng trực tiếp.

Cụ thể, do diện váy xẻ cao, Cẩm Tú lại vô tình để lộ nội y trước ống kính trong lúc bước xuống bậc thang. Chưa dừng lại ở đó, cô còn khiến khán giả theo dõi "ngượng chín mặt" bởi suốt phần catwalk, người đẹp đều gặp sự cố khi liên tục dùng tay để vén tà.

Bên cạnh việc lựa chọn bộ trang phục chưa an toàn, nguyên nhân khác góp phần gây ra khoảnh khắc nhạy cảm trên còn đến từ sự non nớt, thiếu kinh nghiệm xử lý của Cẩm Tú. Nếu người đẹp sở hữu nhiều kỹ năng ứng biến hơn, e rằng sự việc lần này sẽ không còn làm khó được cô nàng.

Dù vậy, đông đảo khán giả vẫn bày tỏ sự thông cảm đến phần thể hiện chưa trọn vẹn của Cẩm Tú và hy vọng cô sẽ rút kinh nghiệm ở những vòng thi sau.

... Cẩm Tú có tỉ lệ cơ thể cân đối.

Cô là ứng viên được khán giả dự đoán sẽ đi sâu vào vòng trong.

Cẩm Tú nhận về nhiều lời khen cho các phần thi trước đó.

Chung kết Miss Grand Vietnam 2023 sẽ diễn ra tối 27/8 tại TP HCM. Thí sinh chiến thắng sẽ thi Miss Grand International 2023 tổ chức tại Việt Nam.

Đương kim Hoa hậu là Đoàn Thiên Ân, sinh năm 2000, quê Long An.

Tác giả: An Kỳ

Nguồn tin: saostar.vn