Đinh Viết Tú bị treo giò 3 trận vì giơ 'ngón tay thối' với CĐV

Hậu vệ Đinh Viết Tú bị treo giò 3 trận vì có hành vi thiếu văn hóa với CĐV Nam Định

Ngày 19/5/2026, Ban Kỷ luật LĐBĐVN (VFF) ra các án phạt liên quan đến cầu thủ Đinh Viết Tú, CLB Thể Công Viettel. Theo đó, cầu thủ của đội bóng áo lính bị phạt 15 triệu đồng và đình chỉ thi đấu 3 trận kế tiếp do có hành vi xúc phạm, thiếu văn hóa đối với khán giả trong trận đấu giữa Nam Định và Thể Công Viettel ngày 17/5/2026 tại vòng 23 V.League 2025/26.

Đinh Viết Tú sinh năm 1992, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Nam Định và từng là trụ cột quan trọng của đội bóng thành Nam. Trong màu áo của Thể Công Viettel, Đinh Viết Tú trở lại sân Thiên Trường để đối đầu với đội bóng quê hương ở vòng 23 V.League 2025/26.

Với phong độ ấn tượng thời gian qua, Thể Công Viettel có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Nam Định. Dù vậy, đây là ngày trở lại không mấy vui vẻ của cựu hậu vệ ĐT Việt Nam. Trong những phút thi đấu trên sân, Đinh Viết Tú liên tục bị khán giả nhà la ó, có những lời lẽ không hay hướng về anh. Trong một khoảnh khắc mất kiểm soát, Viết Tú đã giơ ‘ngón tay thối’ hướng về phía khán giả Nam Định.

Với hành phi phản cảm của mình, Viết Tú đã phải nhận án phạt nặng, treo giò 3 trận của Ban kỷ luật VFF. Điều này cũng đồng nghĩa, hậu vệ 34 tuổi sẽ vắng mặt trong 3 vòng đấu cuối của V.League 2025/26. Đây được xem là tổn thất lớn với Thể Công Viettel bởi hậu vệ này là trụ cột quan trọng trong đội hình của HLV Popov kể từ đầu giải.

Sau 23 vòng đấu, Thể Công Viettel đang có được 49 điểm, đã hết cơ hội vô địch V.League 2025/26. Đội bóng áo lính hiện đứng thứ 2, bỏ cách Ninh Bình đến 5 điểm. Đội bóng của HLV Popov đặt mục tiêu cán đích ở vị trí thứ 2 tại mùa giải năm nay.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn