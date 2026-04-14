Đoàn Văn Hậu bị treo giò

Đoàn Văn Hậu sẽ bị treo giò trong trận đấu giữa CAHN với CA TP.HCM ở vòng 19 V.League 2025/26.

Hôm 12/4, CAHN có trận hòa 1-1 trước PVF-CAND ở vòng 18 V.League 2025/26. Trong trận đấu này, hậu vệ Đoàn Văn Hậu bị trọng tài rút thẻ vàng ở phút 39. Đây là lần thứ ba anh bị cảnh cáo kể từ đầu mùa, sau các trận gặp HAGL và Hà Nội FC. Với việc tích lũy đủ 3 thẻ vàng, Văn Hậu buộc phải vắng mặt ở chuyến làm khách của CAHN trước CA TP.HCM tại vòng đấu tiếp theo.

Sự thiếu vắng hậu vệ cánh trái này chắc chắn ảnh hưởng đến phương án nhân sự của HLV Mano Polking. Sau khi bình phục chấn thương, Văn Hậu nhanh chóng lấy lại vị trí đá chính và trở thành một trong những mắt xích quan trọng trong hệ thống chiến thuật của đội bóng ngành Công an.

...

Trong 8 trận gần nhất tại V.League có sự góp mặt của anh, CAHN thắng 6 hòa 1 và chỉ thua 1 trận. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự, cầu thủ quê Thái Bình còn tích cực hỗ trợ tấn công với 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo ở mùa giải năm nay.

Sau 18 vòng đấu, CAHN đang thể hiện phong độ ấn tượng khi dẫn đầu bảng xếp hạng với 45 điểm, hơn 7 điểm so với đội xếp thứ hai là Thể Công Viettel. Tuy nhiên, việc thiếu vắng Văn Hậu ở vòng đấu tới sẽ là bài toán không nhỏ với HLV Polking trong hành trình duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Tác giả: Kiều Oanh

Nguồn tin: znews.vn