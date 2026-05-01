Nhiều cầu thủ danh tiếng như Ngọc Hải, Thành Chung, Văn Quyết... bị treo giò ở vòng 21 V.League 2025/26

Văn Quyết bị treo giò do nhận đủ 3 thẻ vàng - Ảnh: Đức Cường

Hà Nội đánh bại Ninh Bình ở vòng đấu vừa qua nhưng sẽ không thể bố trí đội hình tương tự trong cuộc tiếp đón Đà Nẵng sắp tới. Lý do, 2 cầu thủ rất quan trọng là trung vệ Thành Chung bị thẻ đỏ ở phút cuối trong trận vừa qua và tiền đạo Văn Quyết lãnh thẻ vàng thứ ba liên tiếp nên sẽ bị treo giò. Mất 2 cầu thủ danh tiếng này, đặc biệt là Thành Chung, HLV Harry Kewell sẽ gặp khó trong việc bố trí đội hình chính thức.

Trong bối cảnh cần nhân sự tốt nhất để đua trụ hạng thì Đà Nẵng rơi vào cảnh thiệt quân trầm trọng. Ngoài thủ môn Văn Biểu tiếp tục ngồi ngoài do thẻ đỏ ở trận gặp Nam Định, trung vệ Ngọc Hải và tiền vệ Phi Hoàng cũng không thể thi đấu trước Hà Nội do đã nhận thẻ vàng thứ ba liên tiếp. Mất 3 cầu thủ chính sẽ khiến HLV Lê Đức Tuấn gặp khó khăn lớn.

Trong chuyến làm khách trên sân của Thể Công Viettel, Ninh Bình cũng không thể có sự phục vụ của trung vệ Marcelino. Trong lúc đó, Nhật Minh cũng không thể khoác áo Hải Phòng khi tiếp CAHN. Tương tự, các cầu thủ Du Ngọc, Marciel (HAGL); Văn Khánh (SLNA) hay Văn Tú (Thể Công VT) cũng phải làm khán giả do án thẻ phạt.

Ngoài các cầu thủ trên, HLV Velizar Emilov Popov tiếp tục thụ án cấm chỉ đạo do phản ứng trọng tài. "Thuyền trưởng" của Thể Công VT đã phải nhận án phạt cấm chỉ đạo đến 4 trận. Đây thực sự là thách thức lớn với Thể Công khi quyết chiến với Ninh Bình lại không có người đứng mũi chịu sào về chuyên môn.

...

Danh sách cầu thủ bị treo giò

Văn Quyết, Thành Chung (Hà Nội); Văn Biểu, Ngọc Hải, Phi Hoàng (Đà Nẵng); Du Ngọc, Marciel (HAGL); Văn Khánh (SLNA), Nhật Minh (Hải Phòng), Văn Tú (Thể Công), Marcelino (Ninh Bình)

Tác giả: DT

Nguồn tin: bongdaplus.vn