Điều trị sụp mí an toàn, hiệu quả cho người cao tuổi

Đối với người cao tuổi, tốc độ lão hóa nhanh sẽ khiến tình trạng sụp mí ngày càng trầm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới thị lực và mang lại nhiều bất tiện trong cuộc sống hàng ngày. Tại Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An, điều trị sụp mí bằng phẫu thuật sẽ là giải pháp an toàn, hiệu quả giúp khắc phục tình trạng sụp mí cho người cao tuổi.

Sụp mí mắt - Bệnh lý phổ biến ở người cao tuổi

Sụp mí mắt là sự sa trễ của mi mắt trên hạ xuống thấp hơn so với vị trí bình thường. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng sụp mí ở người cao tuổi chủ yếu do cơ mí mắt bị teo nhão, lão hoá làm mất đi khả năng co giãn, đàn hồi. Các tế bào thần kinh ngày càng suy yếu, ảnh hưởng đến tính dẫn truyền điều khiển cơ nâng mí. Ngoài ra, việc mí mắt trên hình thành những túi mỡ cũng là nguyên nhân khiến mắt bị sụp mí nặng hơn.

Tình trạng sụp mí phổ biến ở người cao tuổi

Quá trình sụp mí mắt diễn ra chậm trong thời gian dài, nhiều người cao tuổi cho rằng đây là bệnh lý phổ biến nên chủ quan, không thăm khám kịp thời đã dẫn đến nhiều hệ luỵ khôn lường như nhược cơ nâng mi; Che khuất và cản trở tầm nhìn; Ảnh hưởng đến chức năng thị giác; Hai mắt lệch nhau; Co rút cơ trán do thói quen hay rướn lông mày để nâng cao nếp mí; Ảnh hưởng đến thẩm mỹ khuôn mặt;...

Để sớm phát hiện và điều trị hiệu quả bệnh lý này, có thể lưu ý các biểu hiện bao gồm: Cảm giác mỏi, mở mắt khó khăn, thường xuyên phải ngẩng đầu và rướn trán để mở rộng tầm nhìn; Phần da mí trên chảy xệ, nhăn nheo, tạo ra nhiều nếp mí chồng lên nhau; Mí bị sụp một phần hoặc hoàn toàn làm che phủ hết đồng tử.

Kết quả điều trị hiệu quả sụp mí cho người cao tuổi

Hiện nay, có nhiều phương pháp giúp hỗ trợ và điều trị tình trạng sụp mí. Trong đó, phẫu thuật là phương pháp can thiệp ngoại khoa giúp người cao tuổi khắc phục được tình trạng sụp mí mắt an toàn, hiệu quả nhất.

Phẫu thuật giúp cải thiện tình trạng sụp mí ở người cao tuổi

Tại Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An, sụp mí người cao tuổi là một trong những bệnh lý rất được quan tâm hiện nay. Mỗi năm, tại Khoa thực hiện rất nhiều ca điều trị sụp mí cho người già từ 60 - 80 tuổi. Các trường hợp điều trị tại Khoa đều có đặc điểm chung là cản trở tầm nhìn, ảnh hưởng thị lực, hạn chế sinh hoạt thường ngày.

Điều trị hiệu quả sụp mí cho người cao tuổi

Đối với phương pháp điều trị của bệnh lý này, bác sĩ Chu Văn Hiếu - Phó trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cho biết: “Tuỳ thuộc vào mức độ sụp mí, kết quả đánh giá chức năng cơ nâng mi cũng như các bệnh lý nền của bệnh nhân, các bác sĩ sẽ có chỉ định phương pháp phù hợp với từng trường hợp. Đối với những tình trạng sụp mí vừa phải sẽ chỉ cần cắt bỏ phần da mí trên dư thừa. Nhưng đối với tình trạng sụp mí nhiều, ngoài cắt bỏ da mí thừa, còn phải can thiệp vào phần nâng mi trên, sử dụng sự hỗ trợ của các cơ lân cận”.

...

Bác sĩ Hiếu cũng cho biết thêm, phương pháp treo mí trên vào cơ trán không chỉ giúp loại bỏ phần da chùng, mỡ thừa, bên cạnh đó, bác sĩ sẽ tiến hành kết nối mí trên vào cơ trán bằng một vật liệu treo, giúp khắc phục tình trạng mí mắt bị sụp, cản trở tầm nhìn và trả lại các chức năng vốn có của mắt. Đây là phương pháp phẫu thuật mang lại hiệu quả cao, không tốn thời gian nghỉ dưỡng, giúp bệnh nhân thoải mái và yên tâm khi thực hiện.

Quy trình thực hiện phẫu thuật an toàn tại Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ

Hiện nay có rất nhiều trung tâm thẩm mỹ thực hiện phương pháp điều trị sụp mi cho người cao tuổi. Tuy nhiên, người nhà nên lựa chọn điều trị sụp mí tại địa chỉ thẩm mỹ uy tín, được cấp phép hoạt động rõ ràng để mang lại kết quả như mong muốn và hạn chế được những rủi ro không đáng có.

Khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ trực thuộc Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An - Bệnh viện công lập chuyên khoa tuyến tỉnh. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản; Hệ thống phòng mổ đồng bộ, đảm bảo vô khuẩn; Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại; Đón đầu ứng dụng nhiều công nghệ mới tiên tiến,...Tự hào là cơ sở thẩm mỹ đáng tin cậy, cam kết đáp ứng mọi nhu cầu làm đẹp hiện nay của quý khách hàng.

Tác giả: Hằng Nga

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn