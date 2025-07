Vị trí nào an toàn nhất trên xe khách giường nằm?

Your browser does not support the video tag.

Xe giường nằm là lựa chọn phổ biến cho những chuyến đi đường dài nhờ sự tiện lợi, giá cả hợp lý và thoải mái. Tuy nhiên, khi xảy ra sự cố, đặc biệt là lật xe, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Những lời kể ám ảnh từ các nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn ở Hà Tĩnh cho thấy sự hỗn loạn, va đập mạnh và khó khăn trong việc thoát hiểm khi xe lộn nhiều vòng. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn về ý thức an toàn của cả nhà xe và hành khách. Câu hỏi "Vị trí nào an toàn nhất trên xe giường nằm?” đang được nhiều hành khách quan tâm.

Hiện nay, các mẫu xe giường nằm phổ biến tại Việt Nam là Hyundai Universe, Thaco Mobihome, Samco, Daewoo và một số dòng nhập khẩu từ Trung Quốc… Xe thường có chiều dài tổng thể khoảng 11,5-12m, rộng 2,5m và cao từ 3,5-3,8m. Một chiếc xe giường nằm thường có 2 tầng, 3 dãy. Trong đó, hai tầng giường được thiết kế song song hai bên cửa sổ (tương tự như bố cục hàng ghế) và có thể có thêm một dãy giường ở giữa. Mỗi tầng thường bố trí từ 15-22 khoang nằm, tổng cộng 34-44 giường. Khoảng cách dọc giữa các khoang từ 750-900mm. Chiều rộng khoang giường từ 600-650mm, chiều dài từ 1800-1900mm. Giường có khung inox, đệm mousse hoặc cao su non bọc da PU, nghiêng 15-20 độ cho người nằm thoải mái. Tại đây, xe luôn có dây đai an toàn 2 điểm hoặc 3 điểm (tùy dòng xe).

Vị trí "vàng" trên xe giường nằm

Dựa trên phân tích của các chuyên gia an toàn giao thông và dữ liệu từ nhiều vụ tai nạn thực tế, có một số vị trí được đánh giá là an toàn hơn so với các vị trí khác trên xe giường nằm:

Khu vực giữa xe (tầng 1 hoặc tầng 2):

Đây được xem là vị trí an toàn nhất. Cụ thể, giường nằm ở khoảng hàng thứ 3 đến thứ 7 (trên xe 40-45 giường) là lý tưởng. Vị trí này nằm gần trọng tâm của xe, giúp giảm thiểu tác động mạnh khi xe phanh gấp, vào cua hoặc va chạm. Lực tác động khi tai nạn xảy ra cũng được phân tán đều hơn so với đầu hoặc đuôi xe.

...

Giường tầng dưới, xa đầu xe:

Nếu có thể lựa chọn, hành khách nên ưu tiên giường tầng dưới, xa đầu xe. Vị trí này ít bị rung lắc hơn, giảm cảm giác say xe và dễ dàng thoát hiểm hơn trong trường hợp khẩn cấp, đặc biệt đối với người lớn tuổi hoặc người có vấn đề về di chuyển. Khu vực nằm xa đầu xe, tránh được nguy cơ thương nặng nếu bị đâm trực diện.

Phía bên phải xe:

Một số ý kiến cho rằng giường tầng hai, khu vực giữa thân xe, phía bên phải có tỷ lệ rủi ro thấp hơn. Điều này có thể liên quan đến phản xạ tự nhiên của tài xế khi gặp sự cố là đánh lái để bảo vệ bản thân, khiến phía đối diện chịu ít tác động hơn.

Dù lựa chọn vị trí nào, việc tuân thủ các nguyên tắc an toàn cơ bản là vô cùng quan trọng. Thắt dây an toàn là điều kiện tiên quyết và có thể cứu sống bạn trong trường hợp xảy ra tai nạn.

Trong tình huống khẩn cấp, hãy giữ bình tĩnh, tìm cách thoát ra ngoài qua cửa chính, cửa sổ thoát hiểm hoặc cửa thoát hiểm trên sàn xe nếu có. Trước khi khởi hành, hành khách cũng hãy chú ý lắng nghe hướng dẫn an toàn của nhà xe, xác định vị trí các lối thoát hiểm.

Cuối cùng, hãy ưu tiên các nhà xe có lịch sử hoạt động tốt, tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, bảo dưỡng xe định kỳ và có tài xế chuyên nghiệp, tỉnh táo.

