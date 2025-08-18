Cách tra số điện thoại lạ biết ngay có phải lừa đảo

Nhiều người có thói quen gọi lại ngay khi thấy cuộc gọi nhỡ từ số lạ, vô tình rơi vào chiêu trò lừa đảo.
Để kiểm tra nhanh, bạn có thể dùng ứng dụng Truecaller để xác định danh tính người gọi.
Truecaller sẽ hiển thị tên, mức độ tin cậy và cảnh báo nếu đó là số bị cộng đồng đánh dấu là spam hay lừa đảo.
Ngoài ra, bạn có thể tra số điện thoại trên trang web Whitepages để biết số đó thuộc tổ chức nào và có bị báo cáo hay không.
...
Nếu nghi ngờ là cuộc gọi rác hoặc lừa đảo, bạn nên phản ánh ngay đến đầu số miễn phí 156 của Cục Viễn thông.
Chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp phù hợp và gửi 156 hoặc gọi trực tiếp để được hướng dẫn xử lý.
Đặc biệt tránh gọi lại các đầu số quốc tế lạ như +224, +231, +252… vì có thể mất tiền oan do phí cước cao.
Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn đã có thể tự bảo vệ mình trước những cuộc gọi đầy rủi ro và phiền toái.
Tác giả: Thiên Trang (TH)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn