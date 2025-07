Tuyệt đối không làm theo yêu cầu này nếu gặp đối tượng giả danh cán bộ điện lực

Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) khuyến cáo người dân cần lưu ý: - Cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn đến từ đối tượng không rõ danh tính. - Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại, Zalo, hoặc SMS. - Nếu nhận được yêu cầu thanh toán, hãy kiểm tra lại thông tin qua các kênh chính thức của công ty điện lực như website, tổng đài hỗ trợ khách hàng. - Trong trường hợp nhận được tin nhắn hoặc Email có chứa đường dẫn yêu cầu thanh toán, hãy thực hiện kiểm tra tính chính thống và tránh truy cập ngay lập tức vào những đường dẫn này. - Tuyệt đối không tải về những ứng dụng không rõ nguồn gốc từ những website do đối tượng lạ gửi đến. - Đảm bảo thanh toán qua các phương thức mà công ty điện lực công nhận như qua các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử, hoặc thanh toán trực tiếp tại các điểm thu tiền chính thức. Tổng công ty Điện lực EVN đã và đang triển khai thu tiền điện qua ứng dụng EVNHCMC, ví điện tử (Payoo, Airpay, MoMo, Viettel Pay, VNpay, VNPT EPay…), Internet/SMS/Mobile Banking, Website/Ứng dụng của các ngân hàng (đặc biệt qua hình thức trích nợ tự động của ngân hàng). - Nếu cảm thấy nghi ngờ về một cuộc gọi hay tin nhắn, hãy liên hệ ngay với công ty điện lực để xác nhận thông tin. Trong trường hợp trở thành nạn nhân của đối tượng lừa đảo, người dân cần báo cáo ngay với cơ quan Công an để có thể hỗ trợ và giải quyết kịp thời.