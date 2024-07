Đi taxi hết 80 nghìn nhưng gửi tài xế 300 nghìn, cách cho của 2 khách nữ gây chú ý

Theo đó, 2 người phụ nữ bắt taxi đi lúc nửa đêm và được tài xế trẻ nhận lời. Sau khi đến điểm dừng, 2 người phụ nữ được báo giá 80 nghìn đồng.

(Nguồn video: Tin 3 phút)

Tiếp đó, người phụ nữ đã rút 200 nghìn đồng đưa cho tài xế trẻ tuổi và đề nghị không cần gửi lại. Sau đó, một người phụ nữ đã hỏi thăm nam tài xế sẽ làm việc đến mấy giờ thì nghỉ, nam tài xế liền đáp lại: "Dạ con chạy đến 5h sáng mới nghỉ".

Nghe thấy vậy, người phụ nữ càng thương hơn nam tài xế nên chị rút thêm 100 nghìn đồng nữa và tặng cho tài xế trước khi xuống xe. "Con bằng tuổi con cô, còn nhỏ hơn con cô một tuổi nữa. Cô chúc con có nhiều khách nha", người phụ nữ vừa cho tiền vừa nói.

Đáp lại sự yêu mến của khách hàng, nam tài xế liên tục gửi lời cảm ơn.

Hành động tử tế của 2 vị khách nữ sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dân tình đã để lại nhiều bình luận khen ngợi 2 người phụ nữ này.

"Anh tài xế rất hên gặp ngay người tốt, cám ơn cô đã có tính thương người, con cầu chúc cho cô có nhiều sức khỏe và làm ăn suôn sẻ, tiền vô ào ào, có tiền thật nhiều để cô giúp đỡ cho những người khó khăn"

"2 chị khách thật có tâm, tuyệt với quá, cảm ơn các chị ạ"

"Không phải là vì khách giàu sang mà thể hiện, mà là vì trong con người của 2 vị khách này vốn dĩ đã có cái tâm tốt, có tấm lòng nhân hậu và thương người. Họ muốn được cho đi và cách cho đi của họ thật ấm áp cho người nhận. Mến chúc 2 cô thật nhiều sức khỏe và thành công để lan toả yêu thương đến với mọi người".



Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn