Đi giải quyết mâu thuẫn của bố vợ, con rể bị đâm tử vong

Sáng 28/8, lãnh đạo xã An Hoà (An Dương, Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ án mạng khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra khoảng 19h ngày 27/8 tại thôn Hà Nhuận 2, xã An Hoà. Nạn nhân được xác định là anh N.V.H (SN 1982, trú xã Lê Thiện, An Dương, Hải Phòng).

Ảnh minh hoạ.







...

Theo lãnh đạo xã An Hoà, khoảng 1 tháng trước, ông Trần Văn Can làm công tác điều tiết nước, không may để nước tràn vào ruộng nhà ông Lê Văn Học, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 27/8, các con ông Can về cúng rằm tháng 7, sau khi nghe sự việc đã tìm tới nhà ông Học để nói chuyện, hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát.

Quá trình này, con rể ông Can là anh N.V.H bị đâm tử vong. Con trai ông Can bị thương được chuyển tới cấp cứu tại bệnh viện.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ những người liên quan, tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: vtc.vn