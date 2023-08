Dân mạng đồn Hồ Ngọc Hà được trả 4 tỉ để ngồi ghế nóng, chính chủ nói gì?

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà

Cư dân mạng bất ngờ với sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà và Thanh Hằng trong vai trò giám khảo tại chương trình The new mentor 2023 (Người mẫu toàn năng 2023), bên cạnh hoa hậu chuyển giới Hương Giang và hoa khôi Lan Khuê.

Hơn nữa, như khẳng định của Hồ Ngọc Hà, suốt 7 năm qua, cô gần như không xuất hiện với vai trò giám khảo.

Cư dân mạng thắc mắc làm thế nào để ban tổ chức Người mẫu toàn năng 2023 có thể mời được 2 nhân vật đình đám này vào một chương trình. Và thù lao cao ngất ngưởng chính là lời giải đáp.

Theo đó, lời đồn lan truyền trong cõi mạng những ngày qua "mức thù lao cho vị trí ghế nóng của Thanh Hằng và Hồ Ngọc Hà tại Người mẫu toàn năng là 4 tỉ đồng/ người". Thù lao là vấn đề nhạy cảm nên gần như không người nổi tiếng nào đề cập đến hay lên tiếng về lời đồn.

Tuy nhiên, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng giải thích rõ việc cô trở lại chương trình truyền hình thực tế sau 8 năm.Theo đó, Hồ Ngọc Hà cho biết: "Mọi người nhìn vào nói tôi có tất cả, tôi rất hạnh phúc với những gì mình đang có, nhưng điều hạnh phúc hơn nữa đó là khi bạn có mà bạn cho đi. Và đó cũng chính là suy nghĩ của tôi khi nhận lời chương trình này. Tôi sẽ trao các bạn thí sinh những kinh nghiệm, những hiểu biết nhất định của mình, và chia sẻ hết tất cả những gì thật nhất, chân thành nhất để các bạn tìm đúng vị trí của các bạn và tỏa sáng hơn".

Xinh đẹp tài năng, Hồ Ngọc Hà có tất cả

"Bên cạnh đó, tôi và mọi người đều mong muốn mang đến một chương trình truyền hình thực tế mà ở đó có đầy đủ mọi thứ: âm dương, vui buồn, khóc, la hét… nhưng tất cả đều phải thật cho đến giây phút cuối cùng. Về nhân vật chiến thắng, tôi lẫn các super mentor khác sẽ đấu tranh đến cùng và sẽ phải là một người xứng đáng. Sau 8 năm tôi mới quay lại truyền hình thực tế, hy vọng không làm khán giả thất vọng khi dành từng giây theo dõi chương trình và không uổng công chúng tôi ngồi trên chiếc ghế này" - cô nói.

Hồ Ngọc Hà bày tỏ quan điểm đến với chương trình nhằm mục đích chắp cánh cho các bạn trẻ. "Tôi sẽ loại trừ ngay những nhân vật nào nghĩ rằng là một cánh chim sẽ làm nên mùa xuân. Chẳng có một cánh chim nào mà làm nên mùa xuân cả. Ngay cả bản thân tôi cũng luôn cần cho mình những gương mặt tài năng ở bên cạnh để đóng góp và sáng tạo cho tên tuổi của mình luôn ghi dấu ấn trước công chúng. Và tôi cũng sẽ loại ngay những gương mặt chưa thành sao mà đã lấp lánh, nghĩ rằng mình là trung tâm của vũ trụ và tưởng rằng như thế là đủ rồi. Khi các bạn bước chân vào lĩnh vực nào, nếu không có nền tảng và không học hỏi mỗi ngày, sẽ không bao giờ đi được con đường dài".

Cô cũng là biểu tượng của thời trang



Về áp lực khi tham gia chương trình này, Hồ Ngọc Hà nói ‘không bao giờ mong muốn chương trình nào mà đầu voi đuôi chuột’, còn nếu thấy áp lực về chuyện ngồi ghế nóng thì đã không nhận lời. "Điều quan trọng nhất chính là làm sao để từ tập 1, từ giây phút đầu tiên cho đến cuối cùng luôn luôn làm cho khán giả mong mỏi đón xem. Đấy chính là áp lực của không chỉ tôi mà còn của những người làm chương trình. Vậy thì bước vào áp lực đó như thế nào? Mỗi người có từng giai đoạn khác nhau, từ bé đến khi về già, thì vai trò của mình cũng thế. Mỗi năm mình tích góp được những kinh nghiệm như thế nào, những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống mình ra sao, thì mình sẽ có rất nhiều bài học. Những bài học đó ở những giai đoạn khác nhau thì tính cách của mình sẽ bị ảnh hưởng" - Hà nói.

Cô cho biết trở lại để nâng đỡ những người trẻ



Hồ Ngọc Hà cho biết thêm, ở The New Mentor chắc chắn không tránh khỏi những tranh cãi, nhưng cô có quy tắc của mình: "Nếu là tranh cãi cá nhân, tôi sẽ không bao giờ nói. Nhưng nếu tranh cãi về tình hình chung, tìm một tiếng nói chung, thì chắc chắn tôi sẽ là người lên tiếng và lên tiếng rất gay gắt để tìm ra được câu trả lời xứng đáng. Chắc chắn sẽ không bao giờ có một Hồ Ngọc Hà nhàm chán, bởi một khi con người ta sống thật với nhiều cảm xúc, sẽ rất khó để lặp lại. Một khi câu chuyện đó lặp lại, thì cảm xúc đó không bao giờ lặp lại được. Vì thế, tôi nghĩ những fan của tôi nói riêng và những khán giả của The New Mentor nói chung sẵn sàng từng giây phút để thấy một Hồ Ngọc Hà chưa từng thấy ở đâu đó".

