Đề nghị tỉnh Hà Tĩnh đánh giá tác động hồ Hố Hô để đảm bảo an toàn

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai cho biết, những ngày vừa qua, các tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình đã xảy ra mưa lớn làm 2 người chết, 1 người mất tích (ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh vì lũ cuốn trôi); 860 hộ dân bị ngập lụt nhà ở, 95 hộ dân bị nước lũ cô lập và 5.547 hộ dân bị ngập sân vườn.

Mưa lũ còn làm sạt lở 100m tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn qua thôn Liên Châu, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh), 4 tuyến đường và 11 cầu tràn thuộc huyện Hương Khê (tỉnh Hà Tĩnh) bị ngập; 1.453m đường giao thông liên xã thuộc các huyện Vũ Quang, Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) bị sạt lở... Hiện nay, lượng mưa tại tỉnh Hà Tĩnh đã giảm, nước đang rút chậm. Các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và thống kê, đánh giá thiệt hại...

Đập Tắt (xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) bị vỡ thân đập trong ngày 30/10. Ảnh: PV



Còn tại miền Bắc, huyện Hà Quảng (tỉnh Cao Bằng) đã xảy ra mưa to kèm giông lốc làm cây đổ gây sập nhà khiến 1 người chết; nhiều đoạn quốc lộ 34 (địa phận xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) bị sạt lở. Địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân và thông tuyến đường.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, từ chiều tối nay (31/10) đến ngày 2/11, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi cao hơn 350mm. Các tỉnh: Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi cao hơn 100mm.

Từ hôm nay đến ngày 2/11, trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi, phía Bắc các tỉnh: Bình Định, Phú Yên lên mức báo động cấp I-II, có sông cao hơn báo động lũ cấp II. Các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, ngập lụt những vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị...

Do ảnh hưởng đợt không khí lạnh tăng cường nên từ ngày 6 đến 9/11, các tỉnh, TP thuộc khu vực Bắc và Trung miền Trung mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông.

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, chiều 31/10, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đoàn công tác của trung ương đi kiểm tra tình hình mưa lũ và thực trạng hồ đập thủy lợi tại tỉnh Hà Tĩnh.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị tỉnh Hà Tĩnh làm rõ tình hình lũ lụt ở huyện Hương Khê, do đây là địa phương rốn lũ, hầu như năm nào cũng xảy ra lũ lụt.



Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, trên địa bàn tỉnh hiện có gần 130 hồ đập hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn cao trong mùa mưa lũ năm 2023. Trong đó có 47 hồ chứa xung yếu cần sớm nâng cấp, sửa chữa. Đặc biệt, mưa lũ những ngày qua đã làm đập Tắt (xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) bị vỡ thân đập với chiều dài 15m, rộng 7m. Sự cố đã gây xói lở đường giao thông vùng hạ lưu và bồi lấp nhiều diện tích đất lúa của người dân.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đề nghị Bộ NN&PTNT tiếp tục quan tâm hỗ trợ địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai; nhất là hỗ trợ kinh phí nâng cấp, sửa chữa, gia cố các công trình hồ đập lớn bị hư hỏng, xuống cấp, các kè sông, kè biển...

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị tỉnh Hà Tĩnh làm rõ tình hình lũ lụt ở huyện Hương Khê, do đây là địa phương rốn lũ, hầu như năm nào cũng xảy ra lũ lụt. Từ đó, kiến nghị trung ương có các giải pháp để khắc phục tình trạng lũ lụt ở Hương Khê. Báo cáo cần nhấn mạnh tác động của công trình hồ chứa thủy điện Hố Hô để có giải pháp phù hợp; kiến nghị thay đổi quy trình vận hành hồ chứa với mục tiêu bảo đảm an toàn hơn cho vùng hạ du.

“Thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh cần rà soát các công trình hồ đập xung yếu và có giải pháp khắc phục. Trước mắt, tỉnh cần khắc phục các hạ tầng thủy lợi thiết yếu (trong đó có đập Tắt) để phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương. Việc sửa chữa, xây dựng hồ, đập phải được tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định...”, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.



Tác giả: C.Linh

Nguồn tin: cand.com.vn