Hà Tĩnh: Lũ rút chậm, nhiều hộ dân vẫn đang bị ngập lụt

Từ chiều 31/10, trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn tiếp tục có mưa, một số nơi có mưa to, nhưng mưa theo từng đợt ngắn, không liên tục nên tình hình lũ tại một số địa phương đã giảm bớt. Mặc dù vậy, do lũ trên các sông vẫn ở mức cao, nên nước lũ rút khá chậm. Điều này khiến nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh vẫn đang chịu cảnh ngập lụt.

Nhiều hộ dân ở xã Điền Mỹ (huyện Hương Khê) vẫn đang bị cô lập bởi nước lũ

Tại huyện Hương Khê đang có khoảng 1.477 hộ dân bị nước tràn vào nhà, vườn.

Nước lũ còn khiến 6 ngôi trường, 15 hội quán thôn, 1 trạm bưu điện cùng nhiều tuyến giao thông bị ngập. Nhiều công trình giao thông, hạ tầng trên địa bàn toàn huyện bị xói lở, hư hỏng do mưa lũ. Bờ sông Ngàn Sâu, sông Tiêm qua các xã: Lộc Yên, Gia Phố, Hương Thủy, Điền Mỹ, Hương Liên, Hương Lâm bị sạt lở nặng.

Nhà văn hóa Thôn 1 xã Điền Mỹ bị ngập trong nước lũ

Ghi nhận tại xã Điền Mỹ chiều 31/10 mực nước vẫn ở mức cao, ngập lụt bao trùm toàn xã, người dân gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Việc đi lại chỉ tập trung vào những việc cấp thiết như cũng cố thêm nhu yếu phẩm, thức ăn cho gia súc, vật nuôi…

Có 141 hộ dân ở vùng trũng thấp ở thôn Trung Tiến và Thượng Sơn xã Điền Mỹ bị nước tràn vào nhà, ngập sâu khoảng hơn 1m

Do gặp nhiều khó khăn vì bị nước lũ cô lập nên lực lượng chức năng luôn ứng trực, có phương án hỗ trợ nhanh nhất khi người dân cần.

Cũng tại xã Điền Mỹ, vào chiều 31/10, một người dân bị bệnh, rơi vào tình trạng nguy kịch nhưng người nhà không thể đưa đến bệnh viện do bị nước lũ bao vây. Lực lượng công an xã đã dùng ca nô, vượt lũ đưa bệnh nhân này ra ngoài để đi bệnh viện.

Công an xã Điền Mỹ vượt lũ đưa người dân đến bệnh viện

Đại úy Đậu Việt Dũng - Trưởng Công an xã Điền Mỹ cho biết, khoảng 15h chiều 31/10, đơn vị nhận được tin cầu cứu của người thân ông Nguyễn Văn Thảo (57 tuổi, ngụ tại thôn Thượng Sơn, xã Điền Mỹ) về việc ông này đang nguy kịch do mắc bệnh ung thư, cần đưa đi bệnh viện để điều trị. Lực lượng công an xã đã dùng ca nô, vượt lũ đưa bệnh nhân này ra ngoài để đi bệnh viện.

Bên cạnh đó, Điện lực huyện Hương Khê cũng cắt cử nhân viên kiểm tra chặt chẽ hệ thống điện ở vùng ngập trũng Điền Mỹ, chủ động các phương án để đảm bảo an toàn tối đa cho người dân tránh các sự cố tai nạn về điện.

Điện lực huyện Hương Khê cắt cử nhân viên kiểm tra chặt chẽ hệ thống điện ở vùng ngập trũng Điền Mỹ

Ông Trần Tiến Chương - Chủ tịch UBND xã Điền Mỹ (huyện Hương Khê), cho biết, toàn xã vẫn đang bị cô lập hoàn toàn do nước lũ dâng cao gây ngập hết các tuyến đường giao thông. Có 141 hộ dân ở vùng trũng thấp ở thôn Trung Tiến và Thượng Sơn bị nước tràn vào nhà, ngập sâu khoảng hơn 1m. Hiện xã đang thực hiện phương châm 4 tại chỗ.

Tại huyện Vũ Quang có 5 nhà văn hóa thôn và 2 hộ dân ở các xã Đức Bồng, Đức Giang bị ngập. Ngoài ra, do nhiều tuyến giao thông ngập cục bộ làm 915 hộ dân đang bị cô lập.

Người dân di chuyển bằng thuyền để củng cố nhu yếu phẩm và lấy thức ăn cho gia súc, vật nuôi

Mưa lũ phức tạp dẫn tới sạt lở nhiều tuyến giao thông, 58 hộ dân bị thiệt hại tài sản bởi sạt lở đất, 2 hộ ở xã Đức Hương bị ảnh hưởng do lũ quét. Nhiều diện tích ngô vụ đông, rau màu, ao nuôi cá, kênh mương nội đồng trên địa bàn huyện bị thiệt hại do nước lũ.

Cũng trong chiều 31/10, tuyến đường sắt Bắc – Nam qua Hà Tĩnh sau khi gặp sự cố sạt lở đã chính thức thông tuyến vào lúc 16h30’. Đó là sự nỗ lực khắc phục xuyên ngày đêm của gần 100 công nhân, cán bộ Công ty Đường sắt Nghệ Tĩnh.

Cho tàu chạy thử trước khi thông tuyến đường sắt Bắc - Nam do gặp sự cố sạt lở

Tại huyện Can Lộc, có khoảng 200 hộ dân bị ảnh hưởng ngập lụt. Ngoài ra, nhiều công trình giao thông, đường giao thông, hàng rào, diện tích nuôi trồng thủy sản, kênh mương nội đồng tại địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Mưa lớn cũng gây ra thiệt hại về đường giao thông, công trình hạ tầng cho các địa phương khác như Cẩm Xuyên, Thạch Hà, TX Kỳ Anh và TX Hồng Lĩnh.

Theo dự báo từ Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, từ tối 31/10, trên địa bàn tỉnh cơ bản mưa sẽ ngớt, nước lũ rút nhanh dần. Từ hôm nay (1/11), tình trạng ngập lụt khả năng được cải thiện đáng kể.

