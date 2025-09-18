Dàn ngoại binh 6 triệu euro giúp CLB Nam Định thăng hoa

Cúp C2 châu Á mùa này không giới hạn ngoại binh, nhờ đó các CLB tùy vào mục đích, tham vọng và đặc biệt là khả năng tài chính mà có thể mua sắm tùy ý.

CLB Nam Định sớm cho thấy tham vọng vươn xa ở đấu trường quốc tế (Cúp C1 Đông Nam Á và Cúp C2 châu Á) khi đưa vệ một loạt ngoại binh đắt giá, chấp nhận để ít nhất 8 người "ngồi chơi xơi nước" giải quốc nội (do V-League 2025/26 quy định mỗi CLB đăng ký tối đa 4 ngoại binh).

10/11 cầu thủ đội hình xuất phát của CLB Nam Định là ngoại binh



Ngay trận ra quân Cúp C2 châu Á gặp đội xếp hạng hai Thái Lan hiện tại - Ratchaburi FC, đại diện Việt Nam đã tung vào sân tới 12 ngoại binh (10 ở đội hình xuất phát và 2 từ ghế dự bị).

Theo Transfermarkt, 12 ngoại binh được CLB Nam Định sử dụng trong chiến thắng này có tổng giá trị chuyển nhượng lên tới 6 triệu euro (187 tỉ đồng).

Đắt giá nhất là tiền vệ Percy Tau (Nam Phi, 1 triệu euro). Kế đến là tiền vệ Njabulo Blom (Nam Phi, 950.000 euro), thủ môn Caique (Brazil, 800.000 euro), tiền vệ Kristoffer Hansen (Na Uy, 700.000 euro), bộ ba cái tên cùng có giá 600.000 euro là Mitchell Dijks (Hà Lan), Caio Cesar (Brazil), Mahmoud Eid (Thụy Điển - Palestine)...

Dàn ngoại binh 6 triệu euro giúp đội chủ sân Thiên Trường dễ dàng có 3 bàn thắng chỉ trong 22 phút: Mahmoud Eid kiến tạo cho Caio Cesar mở tỉ số phút 35, Percy Tau dọn cỗ cho Brenner Marlos gia tăng cách biệt phút 55, Brenner hoàn tất cú đúp phút 57 từ đường tạt bóng của Mitchell Dijks.

Giá trị ngoại binh Nam Định không chỉ nằm ở thông số trên thị trường chuyển nhượng. Bởi ngay cả những cầu thủ có giá chuyển nhượng khiêm tốn như trung vệ Walber (Brazil, 150.000 euro) hay tiền đạo cao kều Kyle Hudlin (Anh, 250.000 euro) cũng cho thấy họ đáng giá từng đồng.

... Dàn ngoại binh "đắt xắt ra miếng" của CLB Nam Định



Hành trình của CLB Nam Định tại cúp Đông Nam Á và châu Á đang và sẽ tiếp tục phụ thuộc vào ngoại binh. Đây cũng là điều bình thường, dễ thấy ở hầu hết các CLB khi giải đấu "thả cửa" đăng ký ngoại binh, và khả năng tài chính chi phối không nhỏ tới cuộc đua vô địch.

Nhìn một cách tích cực, sự xuất hiện của dàn ngoại binh "khủng" tại Nam Định, hay ở CLB Công an Hà Nội (8 người) góp phần giúp các đại diện Việt Nam thêm tự tin chinh phục các cột mốc mới ở đấu trường quốc tế, thúc đẩy nội binh phải nỗ lực nhiều hơn, và mang tới cho khán giả những trận đấu ngày càng chất lượng.

Chờ kiểm chứng sức mạnh CLB Nam Định Theo dõi trận đấu trên sân Thiên Trường tối 17-9, có thể thấy chủ nhà Nam Định lấn lướt Ratchaburi FC của Thái Lan. Điều này dễ hiểu, khi Ratchaburi FC sở hữu đội hình khiêm tốn với tổng giá trị 4,3 triệu euro/28 cầu thủ - xếp thứ 8 giải VĐQG Thái Lan. Trong khi Nam Định dẫn đầu V-League với tổng giá trị đội hình 10,64 triệu euro. Sức mạnh của CLB Nam Định với dàn ngoại binh 6 triệu euro sẽ được kiểm chứng rõ hơn khi đối đầu CLB Gamba Osaka - đội bóng có giá trị chuyển nhượng 18 triệu euro, xếp thứ 5 về giá trị tại giải VĐQG Nhật Bản mùa này.

