Ngoại binh đắt giá nhất của Nam Định bị gạch tên khỏi V-League 2025/2026

Njabulo Blom là tân binh được CLB Nam Định chiêu mộ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 để phục vụ cho mục tiêu chinh phục 4 đấu trường tại mùa giải 2025/2026. Njabulo Blom hiện là cầu thủ đắt giá nhất của đội chủ sân Thiên Trường và đắt giá thứ 2 V-League 2025/2026.

Tuy nhiên, trong danh sách đăng ký thi đấu V-League 2025/2026 mà CLB Nam Định gửi lên Ban tổ chức, Njabulo Blom không góp mặt. Đây là điều khiến các cổ động viên đội bóng thành Nam rất bất ngờ.

Njabulo Blom tạm thời chưa được đăng ký đá V-League 2025/2026 (Ảnh: CLB Nam Định).



Theo quy định của Ban tổ chức các CLB tham dự giải đấu cấp châu lục của AFC sẽ được đăng ký tối đa 7 cầu thủ nước ngoài. Trong khi đó, các CLB còn lại được đăng ký tối đa 4 cầu thủ (tối đa 03 cầu thủ nước ngoài được thi đấu trên sân trong mọi thời điểm của trận đấu).

Đáng chú ý, các đội bóng vẫn được đăng ký thay thế, bổ sung cầu thủ tới trước 15h ngày diễn ra trận đấu đầu tiên của vòng 3 V-League 2025/2026. Cụ thể, các đội bóng có thể thay thế tối đa 04 cầu thủ, trong tối đa 04 lần thay thế. Do đó, dù Njabulo Blom chưa được đăng ký thi đấu đá V-League 2025/2026, nhưng cầu thủ này vẫn còn cơ hội, nếu như các ngoại binh khác chưa đáp ứng được chuyên môn.

CLB Nam Định hiện là đương kim vô địch V-League, nhưng vừa thua CAHN ở trận tranh Siêu cúp Quốc gia. Đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt sẽ đối đầu với Hải Phòng trong trận ra quân V-League 2025/2026, sau đó gặp SLNA.

