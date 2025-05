Đâm văng người đi xe máy, tài xế Porsche vội thay biển số

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip từ camera hành trình cho thấy chiếc Porsche biển số vàng đang cố vượt xe ở khúc cua dọc theo Đường S206 Jiayu ở Chiết Giang thì đâm vào một chiếc xe máy. Cú va chạm khiến người lái xe văng vào lề đường.

Người lái xe liều lĩnh, được xác định là Zhou, ban đầu được nhìn thấy đang đi về phía người đi xe máy bị thương nhưng đột ngột quay lại xe của mình, tháo biển số màu vàng giả và thay bằng biển số xe Chiết Giang màu xanh.

Tài xế Porsche thay biển số sau khi xảy ra va chạm.

Người lái xe máy tên là He sau đó được chẩn đoán bị gãy tay trái vào ngày 2/5..

Các nhà chức trách xác nhận rằng Zhou đã lái xe mà không có biển số hợp lệ và đang cố vượt xe trái phép vào thời điểm xảy ra va chạm.

Cục Công an Dư Diêu đã xác nhận việc bắt giữ Zhou vào ngày 5/5 vì lái xe nguy hiểm.

Vụ án vẫn đang được điều tra.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn