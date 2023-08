Đâm trúng đường dây điện, người phụ nữ bị quật ngã xuống đường

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được ghi lại vào ngày 18/8, tại Thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc xe tải đang lưu thông trên đường thì bị vướng vào đường dây điện trên cao khiến sợi dây rơi xuống đường.

Cùng lúc này, một người phụ nữ điều khiển xe máy chạy tới, tông trúng vào sợi dây. Cú đâm khiến cả người và xe bị nhấc bổng lên không trung rồi rơi xuống đường.

...

Rất may, người lái xe máy chỉ bị thương nhẹ. Cảnh sát giao thông cho biết, xe tải là nguyên nhân gây ra vụ việc.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số người xem đều thót tim khi chứng kiến tình huống va chạm này.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn