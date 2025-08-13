Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee bị bắt giữ

Kim Keon Hee - vợ của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol - tham dự phiên điều trần về lệnh bắt giữ bà vì tội thao túng cổ phiếu và các cáo buộc tham nhũng khác - Ảnh: Yonhap



Phán quyết của tòa án đã dẫn đến một trường hợp chưa từng có tiền lệ khi cả cựu tổng thống và đệ nhất phu nhân đều bị bắt giam. Bà Kim cũng trở thành cựu đệ nhất phu nhân đầu tiên bị bắt giữ.

Tòa án quận trung tâm Seoul đã ban hành lệnh bắt giữ bà Kim, viện dẫn nguy cơ bà tiêu hủy bằng chứng, lưu ý đến những lời khai không nhất quán của bà trong quá trình thẩm vấn và lo ngại rằng bà có thể phối hợp thống nhất lời khai với các trợ lý cũ và các nghi phạm khác.

Bà Kim, người chờ đợi quyết định của tòa án tại Trại giam Seoul Nambu sau phiên điều trần, đã thực hiện thủ tục giam giữ sau khi lệnh bắt giữ được ban hành.

...

Bà Kim phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến thao túng giá cổ phiếu, can thiệp vào quá trình đề cử ứng cử viên cho cuộc bầu cử bổ sung năm 2022 và nhận hối lộ để đổi lấy ưu đãi kinh doanh cho một số công ty.

Thái độ của bà Kim tại phiên tòa ngày 12/8 hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài của bà 6 ngày trước đó. Lần này, bà im lặng từ lúc bước ra khỏi chiếc xe màu đen lúc 9g26 sáng - hơn 40 phút trước khi phiên tòa bắt đầu - cho đến khi bà vào tòa án. Bà phớt lờ những câu hỏi liên tục của báo chí, bao gồm cả những yêu cầu giải thích phát biểu trước đó của bà.

Bà phải đối mặt với 3 cáo buộc chính: vi phạm Đạo luật thị trường vốn vì bị cáo buộc tham gia thao túng giá cổ phiếu của Deutsche Motors; vi phạm Đạo luật quỹ chính trị vì bị cáo buộc can thiệp vào việc đề cử ứng cử viên trong cuộc bầu cử bổ sung năm 2022 theo yêu cầu của nhà môi giới chính trị Myung Tae-gyun; và vi phạm Đạo luật về hình phạt nghiêm khắc đối với các tội danh cụ thể vì bị cáo buộc nhận hối lộ từ các cá nhân, bao gồm một pháp sư được gọi là "Geonjin" và những người trung gian có liên hệ với Giáo hội Thống nhất.

Khi lệnh bắt giữ được ban hành, các công tố viên dự kiến sẽ mở rộng cuộc điều tra bà Kim, bao gồm các cáo buộc khác.

Tác giả: Thu Hương

Nguồn tin: phunuonline.com.vn

