Thoát 'động' lừa đảo ở Campuchia nhờ không biết gõ máy tính

Đầu tháng 11, ông Zhang rời quê nhà sang Campuchia theo lời rủ của một người bạn với viễn cảnh "làm xây dựng thu nhập cao".

Nhưng đó là một cái bẫy được giăng sẵn. Khi bị đưa vào một khu tổ hợp khép kín, canh gác nghiêm ngặt, ông mới biết mình đã bị bán cho một tổ chức lừa đảo trực tuyến.

Tuy nhiên, chính sự hạn chế về kỹ năng công nghệ lại trở thành cơ may cứu mạng người đàn ông này. Tại "động" lừa đảo, ông Zhang không thể theo kịp yêu cầu công việc vì không biết gõ máy tính. "Thấy tôi gõ phím mổ cò, không lừa được ai nên ông chủ quyết định bán tôi sang một trại khác để gỡ gạc vốn", ông Zhang kể lại.

Trên đường chuyển sang cơ sở mới, chiếc xe chở nhóm buôn người và các nạn nhân bất ngờ gặp chốt kiểm tra của cảnh sát. Nhận thấy ông Zhang vừa vô dụng trong công việc, vừa là gánh nặng nếu phải dẫn theo chạy trốn, chúng đạp ông xuống đường rồi quay xe tẩu thoát.

Không hộ chiếu và không một xu dính túi, ông Zhang lang thang trên đất khách. Ông may mắn đi bộ tìm được về khu vực gần Đại sứ quán Trung Quốc tại Phnom Penh. Tại đây, ông mượn được điện thoại cầu cứu và kết nối với anh Haiyang, một người đồng hương đang kinh doanh nhà nghỉ và siêu thị tại địa phương.

...

Hơn 20 ngày qua, ông Zhang được anh Haiyang cho ăn ở trong lúc chờ hoàn tất thủ tục về nước. Anh Haiyang cho biết, cơ sở của anh thường xuyên trở thành điểm tá túc của những người Trung Quốc vỡ mộng làm giàu hoặc may mắn trốn thoát khỏi các trại lừa đảo.

"Trường hợp thoát nạn hy hữu như ông Zhang là rất hiếm. Đa phần mọi người đều phải trải qua những ngày tháng kinh hoàng hoặc bị đánh đập nếu muốn bỏ trốn", anh Haiyang nói và cảnh báo mọi người cần cảnh giác trước các lời mời gọi "việc nhẹ lương cao" ở nước ngoài.

Vợ anh Haiyang từng chứng kiến nhiều cảnh thương tâm. Chị kể có nhóm thanh niên định đi bộ vượt rừng về nước do hết tiền, nhưng vài ngày sau nhắn tin báo đã bị bắt lại. Có người nhảy sông gãy chân khi trốn chạy, phải xin tiền mua thuốc.

Hiện tại, cảnh sát Tứ Xuyên đã liên hệ với ông Zhang để phối hợp đưa nạn nhân hồi hương an toàn.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo VnExpress