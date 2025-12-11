Người dân mạnh tay xuống tiền mua ô tô mới, VinFast tiếp tục lập kỷ lục

Theo đó, hãng xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã bàn giao tới 23.186 ô tô trong tháng 11/2025, tiếp tục phá kỷ lục về số lượng xe bán ra.

Đóng góp chủ lực cho doanh số kỷ lục tháng 11/2025 là dòng Green với 9.642 chiếc Limo Green được bàn giao cho khách hàng. Đây là kỷ lục doanh số tháng cao nhất từ trước đến nay mà một mẫu xe có thể đạt được.

Bên cạnh Limo Green, các mẫu xe VF 3, VF 5, VF 6 và VF 7 tiếp tục ghi dấu ấn nổi bật trong top xe bán chạy nhất của từng phân khúc trong tháng, với doanh số lần lượt là 4.655 xe VF 3, 3.072 xe VF 5, 2.801 xe VF 6 và 1.225 xe VF 7.

VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục lập kỷ lục về doanh số bán hàng

Tổng cộng, VinFast đã bàn giao ra thị trường Việt Nam 147.450 xe ô tô điện các loại từ đầu năm, đóng góp đáng kể vào mục tiêu tăng gấp đôi doanh số trên toàn cầu so với năm 2024.

Trong đó, VF 3 tiếp tục giữ vững vị thế mẫu xe bán chạy nhất thị trường từ đầu năm với 40.660 xe. Xếp ngay phía sau là VF 5 với 38.478 xe, không bao gồm 12.354 xe Herio Green – phiên bản tối ưu cho kinh doanh dịch vụ của VF 5.

...

Xếp tiếp theo trong danh sách bán chạy của VinFast là VF 6 – mẫu xe dẫn đầu phân khúc B-SUV tại thị trường Việt Nam với tổng cộng 19.750 xe bán ra từ đầu năm. Các mẫu VF 7, VF 8, VF 9 cũng nằm trong top những xe bán chạy nhất các phân khúc C-SUV, D-SUV và E-SUV, với doanh số lũy kế tương ứng lần lượt là 8.292, 3.172 và 1.755 xe bán ra kể từ đầu năm.

Cùng với đó, báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng cho biết tháng 11 vừa qua các thành viên của Hiệp hội đã bán được 39.338 xe, tăng 4% so với tháng 10 nhưng giảm 11% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, bao gồm 28.577 xe du lịch; 10.273 xe thương mại và 488 xe chuyên dụng. Đây là tháng bán hàng ghi nhận doanh số cao nhất của các thành viên VAMA trong năm 2025.

Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 18.370 xe, tăng 7% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 20.968 xe, tăng 1% so với tháng trước.

Lũy kế từ đầu năm, các thành viên VAMA ghi nhận doanh số 328.669 xe các loại, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh số xe du lịch ghi nhận 230.781 xe, xe thương mại ghi nhận 93.886 xe và xe chuyên dụng là 4.002 xe.

Trong đó, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước là 155.417 xe, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ và 173.252 xe nhập khẩu tăng mạnh 17% so với cùng kỳ khi các hãng xe tăng cường xe nhập khẩu về thị trường Việt Nam.

Như vậy chỉ tính riêng doanh số của VinFast và các thành viên VAMA, trong 11 tháng đầu năm đã có 476.199 xe ô tô các loại bàn giao tới tay khách hàng.

Tác giả: Hoàng Anh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn