Sân bay Vinh mở cửa lại từ 19-12, nhận diện sinh trắc học hành khách

Hành khách tham gia chuyến bay thực nghiệm trải nghiệm công nghệ nhận diện sinh trắc học - Ảnh: TÂM PHẠM

Sáng 11-12, Cảng hàng không quốc tế Vinh, Nghệ An phối hợp VietJet Air, đài kiểm soát không lưu, Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị liên quan tổ chức thành công chuyến bay thực nghiệm VJ 1225.

Đây là chuyến bay thực nghiệm nhằm đánh giá toàn bộ dây chuyền và sẵn sàng cho công tác khai thác trở lại sân bay Vinh kể từ ngày 19-12.

Hành khách tham gia chuyến bay đã được trải nghiệm nhiều công nghệ hiện đại nhất hiện nay như nhận diện sinh trắc học từ cổng check-in đến cổng an ninh, rút ngắn thời gian làm thủ tục, tăng tính chính xác và an toàn.

Hệ thống máy soi thế hệ mới bốn đầu phát hai chiều, cho phép xử lý kiện hành lý nhanh hơn, giảm ùn tắc.

Body scanner - công nghệ cao mang lại trải nghiệm kiểm tra an ninh tiện lợi, nhanh chóng và thân thiện.

Hành khách trải nghiệm công nghệ kiểm tra an ninh Body scanner ở sân bay Vinh - Ảnh: TÂM PHẠM

Theo đánh giá của đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, sự phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị trong dây chuyền phục vụ giúp chuyến bay thực nghiệm diễn ra an toàn, chính xác, hiệu quả, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đưa sân bay Vinh trở lại khai thác.

Theo Cảng hàng không quốc tế Vinh, từ ngày 19-12 sân bay Vinh sẽ chính thức vận hành hệ thống thu phí không dùng tiền mặt và thu tự động không dừng (ETC) đối với dịch vụ dừng đỗ xe ô tô đón, trả hành khách tại sân đỗ.

Việc đưa hệ thống thu phí tự động giúp phương tiện lưu thông nhanh hơn, không cần dừng lại trả phí; tiết kiệm thời gian, nhiên liệu, giảm ùn tắc, đồng thời giảm tiêu thụ giấy, giảm nhân lực lao động, bảo vệ môi trường.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết đơn vị đang đẩy nhanh tiến độ các hạng mục tại dự án Cảng hàng không quốc tế Vinh với mục tiêu đưa vào khai thác từ ngày 19-12, đồng bộ với nhiều công trình trọng điểm trên cả nước cùng khởi công và khánh thành.

Ông Hoàng Phú Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (thứ hai từ trái qua), kiểm tra tiến độ dự án nâng cấp sân bay Vinh - Ảnh: DOÃN HÒA

Việc đưa sân bay Vinh vào khai thác trở lại sẽ giúp hành khách đi lại thuận tiện hơn, đặc biệt trong giai đoạn nhu cầu di chuyển tăng mạnh cuối năm.

...

Từ ngày 19-12, hãng Vietnam Airlines dự kiến khai thác 7 chuyến bay khứ hồi/ngày giữa Vinh và hai đầu Hà Nội - TP.HCM gồm 5 chuyến khứ hồi Vinh - TP.HCM và hai chuyến khứ hồi Vinh - Hà Nội.

Vietjet cũng sẽ khai thác đường bay TP.HCM - Vinh từ ngày 19-12 tới, dự kiến mỗi ngày 5 chuyến khứ hồi, riêng thứ Bảy hằng tuần có 6 chuyến khứ hồi.

Trước đó, từ ngày 1-7 sân bay Vinh tạm dừng hoạt động để phục vụ thi công nâng cấp hạ tầng.

Trong thời gian này, các hãng bay phải ngừng toàn bộ chuyến đi/đến Vinh, đồng thời tăng cường tần suất đến các sân bay lân cận như Nội Bài và Thọ Xuân (Thanh Hóa), Đồng Hới (Quảng Trị) để đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách khu vực Bắc Trung Bộ không bị gián đoạn.

Được đưa vào khai thác từ cuối năm 2003, sân bay Vinh hiện có công suất thiết kế 2,75 triệu hành khách/năm, trung bình phục vụ 21-26 chuyến bay/ngày. Dự án nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh được khởi công ngày 1-7 với tổng vốn gần 1.000 tỉ đồng, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư, dự kiến thi công trong 180 ngày. Các hạng mục chính gồm sửa chữa đường băng, đường lăn, mở rộng sân đỗ và nâng cấp nhà ga hành khách.

Hệ thống đường băng sân bay Vinh gấp rút được hoàn thiện - Ảnh: DOÃN HÒA

Công nhân tất bật dọn dẹp khu vực phòng chờ hành khách trước ngày sân bay Vinh mở cửa trở lại - Ảnh: TÂM PHẠM

Dự án nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh được khởi công ngày 1-7 với tổng vốn gần 1.000 tỉ đồng. Sau hơn 5 tháng thi công, sân bay Vinh sẽ mở cửa trở lại từ ngày 19-12 - Ảnh: TÂM PHẠM

Trung tâm khẩn nguy ở Cảng hàng không quốc tế Vinh được theo dõi, giám sát bằng công nghệ hiện đại - Ảnh: TÂM PHẠM

Hệ thống trạm sạc xe điện ở sân bay Vinh được hoàn thiện khang trang - Ảnh: TÂM PHẠM

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: tuoitre.vn