Trăn đất “khủng” bò vào vườn nhà dân ở Hà Tĩnh

Video: Tiếp nhận cá thể trăn đất “khủng” để thả về tự nhiên

Theo đó, 1 cá thể trăn đất có trọng lượng 37kg được gia đình ông Trần Đức Minh (trú tại thôn Tiến Thành, xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện và bắt được khi bò lạc vào khu vực vườn nhà.

Ngay sau khi biết đây là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, gia đình ông Minh đã thông báo với chính quyền địa phương để bàn giao cho cơ quan chức năng.

Cá thể trăn đất được bàn giao cho cơ quan chức năng để thả về tự nhiên

Ngoài ra, trong khi làm vườn, gia đình ông Nguyễn Văn Thuyết (trú tại thôn Tân Thành, xã Đức Đồng, tỉnh Hà Tĩnh) đã phát hiện 2 cá thể trăn đất quý, hiếm, có tổng trọng lượng 11kg.

Ngay sau đó, gia đình ông đã chủ động thông báo, bàn giao cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Cá thể trăn đất được bàn giao cho cơ quan chức năng để thả về tự nhiên



Trăn đất có tên khoa học là Python bivittatus (trước đây là Python molurus), nằm trong danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT. Loài này cũng nằm trong Sách đỏ động vật Việt Nam, cần được bảo vệ, bảo tồn, nghiêm cấm việc khai thác và sử dụng.



