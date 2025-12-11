Những điều chỉnh cần thiết trong quy định về dạy thêm, học thêm

Giờ học tại Trường THPT Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long).

Bộ GD&ĐT gửi văn bản đến một số Sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm trước khi đăng tải xin ý kiến dư luận rộng rãi.

Một trong những dự kiến sửa đổi là cho phép linh hoạt hơn về thời lượng dạy thêm trong nhà trường, thông qua việc giao quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định đối với những trường hợp theo đề nghị của Hiệu trưởng.

Đồng tình với dự kiến sửa đổi này, ông Võ Tấn Phát - Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho rằng mức độ tiếp thu kiến thức ở mỗi môn học và giữa các học sinh là rất khác nhau.

Cụ thể, hiện có 3 đối tượng được học thêm trong nhà trường là: học sinh có kết quả học tập môn học ở học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được nhà trường lựa chọn bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Những nhóm đối tượng này có nhu cầu về thời lượng học khác nhau.

Bên cạnh đó, có môn học chỉ cần 2 tiết dạy thêm là có thể đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đặt ra; nhưng cũng có môn học, nếu chỉ giới hạn trong 2 tiết thì sẽ không bảo đảm, đòi hỏi thời lượng nhiều hơn để đạt hiệu quả.

...

Một dự kiến sửa đổi khác là điều chỉnh yêu cầu về đăng ký kinh doanh đối với tổ chức hoặc cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có thu tiền. Sửa đổi này cũng cần thiết nhằm phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp mới khi đa dạng các loại hình doanh nghiệp.

Đồng thời, dự kiến sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của UBND cấp xã (chuyển trách nhiệm của UBND cấp huyện trước đây cho UBND cấp xã) và cấp tỉnh nhằm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành có liên quan và phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp.

Bộ GD&ĐT cũng dự kiến bổ sung quy định về việc cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin điện tử, hoặc niêm yết tại nơi cơ sở dạy thêm đặt trụ sở khi công khai thông tin đối với tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. Mục đích sửa đổi giúp công khai minh bạch việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, phục vụ tốt cho công tác kiểm tra, giám sát.

Cuối cùng, Bộ GD&ĐT dự kiến bổ sung quy định giáo viên phải báo cáo trước khi bắt đầu và cập nhật báo cáo khi có thay đổi của một trong những nội dung báo cáo. Theo ông Võ Tấn Phát, đây cũng là quy định phù hợp, giúp hiệu trưởng các trường nắm rõ nội dung, đối tượng dạy thêm, học thêm thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường; tăng cường trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.

Từ thực tiễn triển khai Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT, ông Võ Tấn Phát đề nghị, UBND tỉnh khi ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn nên quy định trách nhiệm và cơ chế phối hợp của UBND cấp xã đối với trường THPT trong kiểm tra tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.

Về phía Bộ GD&ĐT, ông Võ Tấn Phát đề nghị sớm lấy ý kiến rộng rãi để ban hành chính thức Thông tư điều chỉnh, bổ sung Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT, giúp cho các nhà trường chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để quản lý tốt hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.

Tác giả: Hải Bình

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn