Động đất mạnh 7,6 độ Richter gây cảnh báo sóng thần ở Nhật

The Japan Times đưa tin, trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra ở ngoài khơi tỉnh Aomori vào khoảng 23h15 tối 8/12, gây ra cảnh báo sóng thần cho các khu vực ven biển của tỉnh Aomori, Iwate và Hokkaido.

Người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng được khuyến cáo phải sơ tán ngay đến nơi cao hơn.

Một bản tin đưa tin về cảnh báo sóng thần và kêu gọi người dân sơ tán sau trận động đất mạnh 7,6 độ Richter ngoài khơi bờ biển Tohoku. Ảnh: Japan Times.

Theo phương tiện truyền thông địa phương, một cơn sóng thần cao khoảng 40 cm đã được quan sát thấy tại cảng Mutsu Ogawara ở tỉnh Aomori lúc 23h43 tối.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã ghi nhận cường độ động đất ở mức trên 6 trên thang đo shindo của Nhật Bản tại thành phố Hachinohe, tỉnh Aomori. Theo JMA, trận động đất có tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 50 km.

Chính phủ Nhật Bản đã thành lập một văn phòng quản lý khủng hoảng để ứng phó với trận động đất.

Tác giả: An An

Nguồn tin: kienthuc.net.vn