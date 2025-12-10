Vô cớ h.à.n.h h.u.n.g người khác rồi c.h.i.ế.m đ.o.ạ.t luôn xe máy của nạn nhân

Chiều 10-12, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với T.Đ.Q.T (SN: 2007), N.T.N (SN: 2008), cùng ngụ tại phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh, và H.G.H (SN: 2007, ngụ phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) cùng về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra (Ảnh CACC)



Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 2 giờ ngày 6-10, tại phường Thành Sen, T.Đ.Q.T và H.G.H có hành vi dùng tay, chân đánh anh V.Q.H (tạm trú tại phường Thành Sen), đồng thời chiếm đoạt trái phép xe máy nhãn hiệu Honda Vision của nạn nhân.

Sự việc sau đó đã được anh H. trình báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an phường Thành Sen nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác mình, đồng thời triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Bước đầu, tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Được biết, đối tượng T.Đ.Q.T hiện đang chấp hành án treo về tội Gây rối trật tự công cộng, nhưng lại tiếp tục cùng đồng bọn thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

