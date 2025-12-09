Thái Lan và Campuchia tiếp tục giao tranh dọc biên giới

Thái Lan và Campuchia cáo buộc lẫn nhau khơi mào các vụ đụng độ mới, làm suy yếu lệnh ngừng bắn vốn mong manh do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian giúp chấm dứt đợt giao tranh vào tháng 7/2025.

Giao tranh bùng phát khiến người dân dọc biên giới hai nước phải đi sơ tán. Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết đã có 2 thường dân thiệt mạng trong đêm, nâng tổng số trường hợp thiệt mạng lên đến 6 người. Phía Thái Lan ghi nhận 1 trường hợp binh sĩ tử vong.

Thái Lan coi đây là “mối đe dọa trực tiếp và nghiêm trọng”. Các cuộc đụng độ hôm 8/12 được đánh giá là dữ dội nhất kể từ đợt giao tranh bằng tên lửa và pháo hạng nặng hồi tháng 7, khiến ít nhất 48 người thiệt mạng và 300.000 người phải sơ tán, trước khi Tổng thống Trump làm trung gian giúp 2 bên đạt được lệnh ngừng bắn.

...

Thái Lan đã sơ tán 438.000 dân cư tại năm tỉnh biên giới, trong khi Campuchia cho biết hàng trăm nghìn người cũng đã được đưa đến nơi an toàn.

Thái Lan và Campuchia vướng tranh chấp chủ quyền tại nhiều khu vực chưa được phân định dọc đường biên giới đất liền dài 817 km suốt hơn một thế kỷ qua. Nhiều điểm nóng liên quan đến các ngôi đền cổ ở biên giới gây ra nhiều đợt xung đột vũ trang, trong đó có cuộc đấu pháo kéo dài một tuần vào năm 2011.

Căng thẳng leo thang trở lại từ tháng 5 năm nay sau vụ một binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong giao tranh, dẫn tới việc hai bên tăng cường lực lượng dọc biên giới và kéo theo hàng loạt căng thẳng ngoại giao lẫn quân sự.

Tác giả: Hồng Anh

Nguồn tin: vov.vn