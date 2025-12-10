Campuchia chính thức rút toàn bộ VĐV khỏi SEA Games 33

Đoàn thể thao Campuchia diễu hành trong lễ khai mạc SEA Games - Ảnh: NAM TRẦN

Thông tin về quyết định của đoàn Campuchia được đăng tải bởi báo Khaosod, được cung cấp bởi ông Chaipak Siriwat, Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan (NOCT), kiêm Chủ tịch hội đồng SEA Games 33.

Theo đó, ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC) đã thông báo với ông Siriwat về quyết định rút lui khỏi SEA Games 33.

Hồi cuối tháng 11, NOCC đưa ra quyết định cắt giảm đáng kể số lượng VĐV dự SEA Games. Trong đó họ rút toàn bộ VĐV khỏi 9 môn thể thao, vì lo ngại vấn đề an ninh trên đất Thái Lan.

Sau đợt cắt giảm này, vẫn có 137 thành viên đoàn thể thao Campuchia đến Thái Lan dự SEA Games, với khoảng một nửa trong số này đã có mặt trên đất Thái những ngày qua.

Nhóm VĐV đầu tiên thậm chí đến Thái Lan sau khi nổ ra vụ xung đột giữa hai nước, trong sáng ngày 8-12.

Phía ban tổ chức SEA Games 33 sau đó đã ra cam kết sẽ đảm bảo an ninh tuyệt đối cho các VĐV Campuchia. Theo đó bao gồm việc cử cảnh sát theo sát từng đội tuyển của quốc gia này mọi lúc mọi nơi.

Trong lễ khai mạc SEA Games 33, đã có 30 VĐV tham dự diễu hành. Nhìn chung, họ không gặp vấn đề gì sau 2 ngày sinh hoạt tại Thái Lan.

Dù vậy lo ngại tăng cao khi Thái Lan tiếp tục tấn công Campuchia. Phụ huynh các VĐV Campuchia lo lắng rằng một khi xung đột tiếp tục leo thang, con em của họ sẽ không thể trở về.

Ngay sau khi buổi lễ khai mạc kết thúc, vào lúc rạng sáng nay, ông Chamroen đã thông báo với đoàn về mối lo ngại này, rồi tiến hành một cuộc họp.

Sau cùng, NOCC quyết định rút toàn bộ VĐV khỏi SEA Games. Họ dự kiến sẽ nộp đơn chính thức lên ban tổ chức vào lúc 11h ngày hôm nay, và đưa các VĐV về nước trong ngày 13-12.

"Ông ấy (ông Chamroen) đã xin lỗi về sự cố và phải rút toàn bộ VĐV khỏi SEA Games 33. Lịch thi đấu hiện tại chỉ ảnh hưởng đến môn karate, vì có hai nội dung không đủ số lượng VĐV tham gia. Dù vậy ban tổ chức đã quyết định sẽ tiến hành thi đấu tất cả các nội dung bất chấp mọi hoàn cảnh", ông Siriwat nói.

Tác giả: Huy Đăng

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ