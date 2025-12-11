HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua 36 nghị quyết

36 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 34 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII 1. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. 2. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. 3. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. 4. Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030. 5. Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2026. 6. Nghị quyết về giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. 7. Nghị quyết phân bổ và giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2026. 8. Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh Hà Tĩnh. 9. Nghị quyết cho ý kiến về quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 10. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 11. Nghị quyết quy định mức miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa, dự án phi lợi nhuận trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 12. Nghị quyết quy định một số nội dung về kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 13. Nghị quyết về danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đợt 3 năm 2025. 14. Nghị quyết quy định về cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh bằng nguồn vốn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 15. Nghị quyết kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025 sang năm 2026; sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu và phân cấp nhiệm vụ chi các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022. ... 16. Nghị quyết quy định việc lập, điều chỉnh, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khu vực bao gồm nhà ga và vùng phụ cận theo định hướng ưu tiên đi lại bằng giao thông công cộng (quy hoạch khu vực TOD) đối với đường sắt quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 17. Nghị quyết về thông qua đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5, Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/2.000. 18. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 96/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND tỉnh về một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025. 19. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh về thực hiện cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo theo. 20. Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh về thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng và Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020. 21. Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất từ năm 2026. 22. Nghị quyết quy định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026. 23. Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 24. Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, học sinh, sinh viên Lào học tập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030. 25. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 92/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025. 26. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu và mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 27. Nghị quyết quy định mức học phí, mức cấp bù tiền miễn học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2025-2026. 28. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, người bệnh tâm thần, người bị nhiễm HIV/AIDS và một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế. 29. Nghị quyết quy định một số chính sách đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030. 30. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 98/2022/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND tỉnh về một số chính sách phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025. 31. Nghị quyết quy định phạm vi một số nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã trong lĩnh vực tư pháp. 32. Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các tổ chức hội và tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026. 33. Nghị quyết về việc quyết định số lượng hợp đồng lao động giảng dạy thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm học 2025-2026 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP. 34. Nghị quyết bãi bỏ một phần Nghị quyết số 110/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh về đảm bảo kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và một phần Nghị quyết số 130/2024/NQ-HĐND ngày 18/7/2024 của HĐND tỉnh quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 35. Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi và các điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Hà Tĩnh. 36. Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.