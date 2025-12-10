Hé lộ quỹ đất phát triển mới tại tỉnh Hà Tĩnh

Hà Tĩnh vừa phê duyệt dự án đường kết nối tuyến tránh Quốc lộ 1A đi đường ven biển (tuyến ĐH.17) quy mô 650 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Theo đó, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, được triển khai tại xã Nghi Xuân và xã Tiên Điền.

Mục tiêu dự án nhằm hình thành tuyến đường giao thông chính, kết nối giữa vùng kinh tế trung tâm với vùng kinh tế ven biển khu vực phía Bắc Hà Tĩnh, liên kết các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch (KCN Gia Lách, CCN Xuân Mỹ, Khu du lịch Xuân Thành) theo trục Đông – Tây.

Đồng thời, khai thác quỹ đất, tạo hành lang phát triển dọc hai bên tuyến, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch của địa phương và của vùng theo định hướng tại Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08/11/2022.

Bên cạnh đó, việc đầu tư xây dựng tuyến đường sẽ đảm bảo tính thống nhất với tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Gia Lách mở rộng; thuận lợi trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp theo quy hoạch được duyệt.

Dự án có quy mô xây dựng mới tuyến đường kết nối tuyến tránh Quốc lộ 1A đi đường ven biển (tuyến ĐH.17) có tổng chiều dài 6.863,94m, phạm vi giải phóng mặt bằng 70m, gồm 02 đoạn.

Cụ thể, đoạn qua KCN Gia Lách mở rộng có chiều dài 1.566,05m; điểm đầu giao Quốc lộ 1 tuyến tránh thị xã Hồng Lĩnh (trước sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp) tại Km472+100 và điểm cuối tại ranh giới KCN Gia Lách mở rộng (Km1+566,05).

Đoạn ngoài KCN Gia Lách mở rộng có chiều dài 5.297,89m; điểm đầu tại ranh giới KCN Gia Lách mở rộng (Km1+566,05) và điểm cuối giao đường ven biển ĐT.547 tại Km15+300.

Tổng mức đầu tư xây dựng của dự án là 650 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2025 đến năm 2028.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao UBND các xã Nghi Xuân, xã Tiên Điền thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án theo địa bàn quản lý theo đúng quy định.

Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Sở Xây dựng và các sở ngành tại Báo cáo thẩm định số 275/SXD-HĐXD3 ngày 04/12/2025 và các văn bản liên quan;…

Các sở ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các nội dung của dự án theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung liên quan.

