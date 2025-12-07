Ảnh cắt từ clip.

Theo các báo cáo, người phụ nữ này đã vi phạm luật giao thông khi nồng độ cồn trong hơi thở vượt mức cho phép. Đoạn clip từ camera giám sát tại bến phà đã ghi lại toàn bộ diễn biến đầy kịch tính.

Hình ảnh cho thấy chiếc xe 4WD lao nhanh qua trước đầu một chiếc xe buýt và khu vực lối đi bộ, sau đó đâm thẳng vào nhà để xe đạp. Cú va chạm mạnh khiến kính và kim loại văng khắp nơi, trước khi chiếc xe bay khỏi bến tàu và rơi xuống nước.

Ngay khi chiếc xe chìm dần, nữ tài xế say xỉn đã kịp mở cửa, nhảy xuống và chới với giữa dòng nước lạnh. Nhiều người xung quanh lập tức chạy đến hỗ trợ, ném phao cứu sinh và giúp cô thoát nạn an toàn, trong khi chiếc SUV chìm nghỉm chỉ trong vài giây.

Sự việc là lời cảnh báo nghiêm khắc về những hậu quả khó lường khi điều khiển phương tiện trong tình trạng đã sử dụng rượu bia.

Video: Nữ tài xế say rượu đâm gãy lan can rồi lao cả ô tô xuống nước. Nguồn: Nzherald.

Tác giả: Bảo Ngọc

Nguồn tin: doanhnghiepvn.vn