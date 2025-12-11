Nhiều vấn đề 'nóng' về quy trình xả lũ ở Hà Tĩnh được chất vấn tư lệnh ngành

Ngày 10/12, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 34 với phần chất vấn và trả lời chất vấn.

Liên quan đến nội dung này, ông Lê Ngọc Huấn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Hà Tĩnh nhận được nhiều câu hỏi chất vấn. Đại biểu Nguyễn Văn Danh - (tổ đại biểu địa bàn Nghi Xuân) đề nghị sở báo cáo rõ hơn về quy trình xả lũ an toàn ở các công trình thủy điện, thủy lợi để bảo đảm tài sản tính mạng cho Nhân dân trong mùa mưa bão? Trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng trong nội dung này?

Ông lê Ngọc Huấn - Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Hà Tĩnh trả lời chất vấn.



Trả lời câu hỏi này ông Lê Ngọc Huấn - Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, toàn tỉnh hiện nay có 348 hồ thủy lợi, thủy điện trong đó có 49 hồ có dung tích dự trữ 1.000.000m3 nước trở lên; có 10 hồ có 3.000.000m3 trở lên; đồng thời khẳng định, các hồ đập thủy lợi, thủy điện tuân thủ thời gian và quy trình xả lũ.

Tuy nhiên, tùy từng thời điểm do tình hình thời tiết cực đoan, mưa lớn diễn biến phức tạp, có thời điểm việc xả lũ dù đã đúng quy trình nhưng việc ngập nước ở vùng hạ du khó tránh khỏi.

Đối với việc thông báo xả lũ ngoài báo cáo UBND tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng, còn được thông báo qua nhiều hình thức đến bà con nhân dân thông qua zalo, tin nhắn, loa phát thanh... Thời gian thông báo trước 24h, 12h hoặc 1-2h trước thời điểm xả lũ tùy vào từng tình huống cấp bách và thực tiễn. Ngoài ra, trước khi xả lũ, đơn vị xả lũ có thêm hiệu lệnh xả lũ qua kẻng hoặc loa phát thanh.

Ông Lê Ngọc Huấn cũng cho biết, thời gian qua với chức năng, vai trò của mình lãnh đạo Sở đã tham mưu việc cắt lũ. Cụ thể như hồ Ngàn Trươi - Cẩm Trang từ năm 2020 đến nay đã góp phần cắt lũ hiệu quả vùng hạ du địa phận Vũ Quang và giảm lũ cho vùng địa phận Hương Khê, Hương Sơn... Sắp tới, Sở sẽ tiếp tục xây dựng quy trình điều tiết hồ và điều chỉnh mục tiêu các hồ thủy lợi phù hợp. Điển hình như đối với hồ Kẻ Gỗ, điều chỉnh mục tiêu thành hồ đa mục tiêu, không chỉ phục vụ nông nghiệp mà còn phục vụ mục tiêu điều tiết cắt lũ...

Kỳ họp thứ 34 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII.



Đại biểu Nguyễn Thị Mai Thủy - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh đề nghị ngành NN&MT nêu rõ giải pháp để tham mưu phòng tránh việc xả lũ gây ngập lụt các vùng hạ du và năng lực dự báo thiên tai.

Ông Lê Ngọc Huấn cho biết, đơn vị đã tham mưu các giải pháp giảm thiểu ngập tại vùng hạ du là quy hoạch vùng trữ nước tạm thời, bãi tràn tự nhiên; nạo vét lòng sông thoát lũ, kiểm soát xây dựng lấn chiếm hành lang thoát lũ; điều tiết xả lũ phù hợp… Đồng thời, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai như xây dựng hệ thống cảnh báo sớm cho người dân; nâng cao năng lực cho cán bộ vận hành hồ, cán bộ phòng chống thiên tai cấp xã và tổ chức diễn tập xả lũ an toàn, kế hoạch sơ tán dân, phương án "4 tại chỗ".

Cũng theo ông Lê Ngọc Huấn, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có 940 công trình thủy lợi, 29 tuyến đê. Theo kết quả kiểm tra, đánh giá hiện trạng đến trước mùa mưa, lũ năm 2025, toàn tỉnh có 116 hồ chứa bị hư hỏng, xuống cấp; trong đó 40 hồ chứa có nguy cơ mất an toàn cao, phải thực hiện tích nước hạn chế, ảnh hưởng lớn đến an toàn công trình và vùng hạ du.

Về đê điều, có 114 vị trí trọng điểm trên các tuyến đê cần được sửa chữa, khắc phục, nâng cấp để đảm bảo an toàn; về tuyến có 50km đê chưa được nâng cấp, không đáp ứng yêu cầu chống bão, lũ, tiềm ẩn nguy cơ sạt, lở, tràn đê.

Tác giả: Hữu Anh

Nguồn tin: Báo PLVN