5 cách đơn giản để khắc phục chứng bất lực ở nam giới

Tập thể dục là một trong những biện pháp giúp cơ thể mạnh khỏe, tăng cường sinh lực - Ảnh: TRÚC PHƯƠNG

Ngay cả trong giai đoạn trung niên 48-56 thì sự lão hóa cũng làm cho cơ thể không còn khỏe mạnh, nhanh nhạy như giai đoạn 24 hoặc 32 tuổi và các triệu chứng suy sinh dục cũng xuất hiện.

Tuy nhiên nhiều nghiên cứu về sự lão hóa và tình dục học cũng đã chứng minh ngay cả khi chúng ta già đi, vẫn còn rất nhiều cách để tiếp tục cuộc chơi, tận hưởng hoạt động thể thao và tình dục khỏe mạnh.

Nên áp dụng năm mẹo hữu ích ngay hôm nay để giúp sức khỏe và đời sống tình dục được mỹ mãn ngay cả ở tuổi xế chiều.

1. Hãy bắt đầu đi bộ

Theo một nghiên cứu của Đại học Harvard, chỉ cần 30 phút đi bộ mỗi ngày có thể giúp giảm 41% nguy cơ mắc rối loạn cương dương. Các nghiên cứu khác cho thấy tập thể dục vừa phải có thể giúp phục hồi khả năng tình dục ở nam giới trung niên béo phì kèm chứng bất lực.

2. Ăn uống đúng cách

Trong một nghiên cứu về lão hóa nam giới tại Massachusetts, chế độ ăn giàu thực phẩm tự nhiên như trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và cá, ít thịt đỏ, thịt chế biến, ngũ cốc tinh chế giúp giảm nguy cơ mắc chứng bất lực rõ rệt.

3. Hãy chú ý đến sức khỏe mạch máu

Huyết áp cao, đường huyết cao, cholesterol cao và triglyceride cao đều có thể gây tổn thương động mạch ở tim (gây đau tim), ở não (gây đột quỵ) và ở dương vật (gây rối loạn cương dương).

Vòng eo nở nang quá cũng gây ra tình trạng này. Nên gặp bác sĩ để tìm hiểu xem hệ thống mạch máu bao gồm cả tim, não và dương vật - có tốt hay cần được điều chỉnh thông qua thay đổi lối sống và nếu cần, nên dùng thuốc.

4. Duy trì vóc dáng thon gọn

Vòng eo thon gọn là một biện pháp phòng ngừa chứng bất lực hiệu quả. Một người đàn ông có vòng eo 100cm có nguy cơ mắc rối loạn cương dương cao hơn 50% so với người có vòng eo 80cm.

5. Tăng vận động cơ

Khi cơ sàn chậu khỏe mạnh sẽ giúp tăng cường độ cương cứng và giúp máu không chảy ra khỏi dương vật.

Tác giả: DS LÊ KIM PHỤNG

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ