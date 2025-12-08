NÓNG: Thái Lan không kích dọc biên giới, Campuchia nói Bangkok điều nhiều xe tăng

Không quân Hoàng gia Thái Lan thông báo đã tiến hành các hoạt động trên không nhắm vào những mục tiêu quân sự ở Campuchia - Ảnh: THE NATION

Sáng 8-12, người phát ngôn quân đội Thái Lan, Thiếu tướng Winthai Suvaree, cho biết nước này đã tiến hành các cuộc không kích dọc theo khu vực biên giới đang tranh chấp với Campuchia, sau khi hai nước cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, theo Hãng tin Reuters.

Diễn biến mới nhất sáng 8-12

Theo Không quân Hoàng gia Thái Lan, họ đã triển khai tiêm kích F-16 và các cuộc không kích chỉ nhắm vào những địa điểm quân sự của Campuchia, nhằm mục đích tự vệ.

Trong đó máy bay F-16 được triển khai để yểm trợ trên không cho các đơn vị mặt đất. Những máy bay này được giao nhiệm vụ tấn công các vị trí pháo binh Campuchia đang bắn vào lãnh thổ Thái Lan.

Theo báo cáo mới từ Quân khu 2 của Thái Lan, các lực lượng Campuchia đã nổ súng vào binh sĩ Thái Lan tại khu vực Huai Tamalia thuộc tỉnh Si Sa Ket vào lúc 6h50 sáng 8-12 theo giờ địa phương. Lực lượng Thái Lan đã đáp trả và các cuộc đấu súng tại khu vực này vẫn đang diễn ra, theo báo The Nation (Thái Lan).

Quân đội Thái Lan cũng thông tin một binh sĩ Thái Lan đã thiệt mạng và bốn người khác bị thương trong các cuộc đụng độ mới nhất nổ ra tại hai khu vực ở tỉnh Ubon Ratchathani, cực đông Thái Lan.

Trong khi đó, báo Khmer Times (Campuchia) đăng tin: "Bắt đầu từ khoảng 5h4 sáng 8-12, quân đội Thái Lan đã nổ súng vào lực lượng Campuchia tại khu vực An Ses thuộc tỉnh Preah Vihear, sau đó dùng nhiều xe tăng bắn vào khu vực đền Ta Moan Thom và đền Preah Vihear".

Trước đó vào ngày 7-12, một vụ đụng độ đã xảy ra tại khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan và hai nước đều đã lên tiếng.

Bộ Quốc phòng Campuchia lúc đó cáo buộc binh sĩ Thái Lan đã nổ súng vào lực lượng vũ trang Campuchia, nhưng phía Campuchia không bắn trả. Trong khi đó, quân đội Thái Lan cáo buộc Campuchia là bên nổ súng trước, buộc Thái Lan phải đáp trả, theo Tân Hoa xã.

Tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia đã bùng phát thành một cuộc chiến kéo dài năm ngày hồi tháng 7.

Sau đó hai nước đạt được thỏa thuận ngừng bắn, nhờ Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim làm trung gian. Ông Trump đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn mở rộng giữa Thái Lan và Campuchia tại Kuala Lumpur hồi tháng 10.

Vụ đụng độ vào chiều 7-12

Theo báo Khmer Times, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cho biết vào khoảng 14h15 chiều 7-12, binh sĩ Thái Lan đã tấn công lực lượng Campuchia tại khu vực Prorlean Thmar thuộc huyện Choam Khsant, tỉnh Preah Vihear.

Bà lưu ý binh sĩ Thái Lan đã sử dụng súng ngắn, súng B40 và súng cối 60mm trong vụ việc. Các lực lượng Campuchia ngay lập tức liên lạc với phía Thái Lan để kêu gọi ngừng bắn, đồng thời phía Campuchia kiềm chế không trả đũa. Quân đội Thái Lan đã ngừng bắn lúc 14h32 cùng ngày.

Các lực lượng Campuchia đang theo dõi chặt chẽ tình hình với mức độ thận trọng và cảnh giác cao nhất, đồng thời Campuchia cũng thông báo cho nhóm quan sát của ASEAN về sự việc này.

Trong tuyên bố hôm 7-12, Quân khu 2 của Thái Lan cho biết các lực lượng Campuchia là bên bắt đầu cuộc tấn công tại tỉnh Si Sa Ket của Thái Lan, dọc theo biên giới Campuchia - Thái Lan vào khoảng 14h15 chiều 7-12, khiến quân đội Thái Lan phải phản ứng.

Cuộc đụng độ kết thúc vào lúc 14h50 cùng ngày, nhưng các đơn vị biên phòng Thái Lan vẫn đang ở trong tình trạng cảnh giác cao độ do lo ngại nguy cơ leo thang rộng hơn.

Truyền thông Thái Lan đưa tin có hai binh sĩ Thái Lan bị thương, một người bị trúng đạn ở chân và người còn lại bị thương ở ngực.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Siripong Angkasakulkiat thông báo Thủ tướng Anutin Charnvirakul đang theo dõi sát tình hình dọc biên giới và đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng cùng các lực lượng vũ trang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền quốc gia và đảm bảo an toàn cho người dân.



Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ