Thủ tướng Malaysia điện đàm với lãnh đạo Thái Lan và Campuchia về vấn đề biên giới

Trong bài đăng trên mạng xã hội Facebook hôm 10/12, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết đã thảo luận với lãnh đạo cấp cao của Thái Lan và Campuchia về tình hình căng thẳng tại biên giới hai nước.

Thủ tướng Malaysia nhấn mạnh trân trọng sự cởi mở và thiện chí của cả Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Campuchia trong tiếp tục đàm phán nhằm giảm căng thẳng cũng như ngăn chặn những hiểu lầm có thể khiến tình hình leo thang căng thẳng.

Thủ tướng Malaysia điện đàm với Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Campuchia. Nguồn: Facebook Thủ tướng Anwar Ibrahim

Ông Anwar Ibrahim khẳng định mặc dù một giải pháp dứt điểm vẫn chưa đạt được, nhưng các nỗ lực ngoại giao liên tục góp phần bảo đảm không có thêm sự cố nghiêm trọng phát sinh vào thời điểm quan trọng hiện nay. Malaysia cam kết tiếp tục hỗ trợ đối thoại hòa bình cũng như các giải pháp dựa trên luật pháp quốc tế, góp phần tăng cường hợp tác khu vực vì sự ổn định và an ninh của khu vực.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/12 cũng cho biết sẽ có cuộc điện đàm với lãnh đạo của Thái Lan và Campuchia nhằm góp phần chấm dứt cuộc xung đột giữa hai nước. Phản ứng trước thông tin này, Thủ tướng Thái Lan Anutin khẳng định sẵn sàng điện đàm với Tổng thống Mỹ để trao đổi, chia sẻ về tình hình. Ông Anutin cho biết thêm, cuộc điện đàm với Tổng thống Trump nếu diễn ra sẽ có sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng và Tư lệnh Quân đội Thái Lan.

Trước đó, vào cuối tháng 10/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã tham gia chứng kiến lễ kí kết Tuyên bố chung về lộ trình hòa bình Thái Lan - Campuchia bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN-47. Tuy nhiên, từ ngày 7/12, căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia bùng phát trở lại.

