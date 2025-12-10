Xuân Yêu Thương mùa 8 sẽ mang Tết ấm về với người dân xã Minh Hợp

Xuân Yêu Thương là hoạt động thiện nguyện thường niên của Công ty CP Truyền thông 24h Online nhằm kêu gọi sự chung tay của các mạnh thường quân để cùng chung tay chuẩn bị những món quà Tết ý nghĩa cho người nghèo ở Nghệ An.

Trong hành trình lan tỏa tinh thần thiện nguyện ấy, Xuân Yêu Thương đã mang nhiều mùa Tết ấm áp đến với người dân các xã Bắc Sơn, xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp cũ); xã Bình Chuẩn, xã Thạch Ngàn (huyện Con Cuông cũ); xã Giang Sơn (huyện Đô Lương cũ); xã Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn cũ), xã Thọ Sơn (huyện Anh Sơn cũ).

Người dân xã Minh Hợp chủ yếu sản xuất nông nghiệp như trồng lúa, trồng mía, cao su và trồng cây keo...

Minh Hợp là xã mới được sáp nhập từ các xã Hạ Sơn, Văn Lợi và Minh Hợp của huyện Quỳ Hợp trong đợt sáp nhập tỉnh thành Việt Nam 2025. Xã Minh Hợp có diện tích 159,97 km2, phía Đông giáp xã Tam Hợp và xã Nghĩa Khánh, phía Nam giáp xã Tân Phú và xã Giai Xuân, phía Tây giáp xã Quỳ Hợp và xã Mường Chọng, phía Bắc giáp xã Tam Hợp.

Địa bàn xã Minh Hợp hiện tại có 21.276 người, có 8.861 nhân khẩu là người dân tộc thiểu số chiếm 41,67% chủ yếu là đồng bào dân tộc Thổ. Tổng số hộ là 5.013 hộ, trong đó hộ nghèo là 444 hộ chiếm 8,85%; hộ cận nghèo là 501 hộ chiếm 9,99%. Nông dân chủ yếu sản xuất Nông nghiệp như trồng cây mía, cây cao su, cây keo…

Chương trình Xuân Yêu Thương năm nay dự kiến tổ chức 2 hạng mục là giải Pickleball với sự tham gia của 16 đôi trình nam là anh em, doanh nghiệp, lãnh đạo thi đấu với tinh thần giao lưu kêu gọi từ thiện. Giải đấu sẽ được tổ chức vào ngày 20/12/2025 tại sân T.H.A số 6, đường Trương Văn Lĩnh, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

Giải bóng đá sẽ có sự tham gia của các đội bóng là các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Giải dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 3/1/2026 tại sân bóng số 1, đường Tuệ Tĩnh, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

Bằng lòng nhiệt huyết hướng tới cộng đồng, chúng tôi kêu gọi sự chung tay của tất cả mọi người cùng đóng góp, chia sẻ để thực hiện một nghĩa cử cao đẹp khép lại năm 2025 và chào đón năm mới 2026. Mọi đóng góp sẽ được chúng tôi trân trọng, tri ân bằng hình ảnh, quảng bá thương hiệu cho đơn vị tài trợ.

Khó khăn thiếu thốn là điều mà ai cũng nhìn thấy nên một cái Tết ấm no với người dân ở xã Minh Hợp, tỉnh Nghệ An là điều họ luôn khao khát. Trao những món quà "Xuân Yêu Thương" mùa 8, chúng tôi không ngoài mục đích chia sẻ, góp phần nhỏ bé mang lại một mùa xuân ấm áp cho người dân nghèo nơi đây.

